Türkiye Gazetesi

HBX Ar-Ge isimli araştırma şirketi Aydın’ın sembol ürünlerinden biri olan sakız enginarı üzerindeki çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Firmanın AR-GE Koordinatörü Hakan Başlık, sofrada karaciğer dostu olarak bilinen enginarın, laboratuvarda kansere düşman çıktığını kaydetti. Başlık, bugüne kadar hem damak tadı hem de besin olarak tüketildiğinde sağlık açısından ciddi faydaları olan enginarın eczane raflarına taşınabileceğini söyledi.

“KANSERLİ HÜCRELERDE ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Aydın Efeler ilçesine bağlı başta Gölhisar Mahallesi olmak üzere çevresindeki binlerce dönüm alanda yetiştirilen enginarın fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından oldukça zengin olduğunu belirten Hakan Başlık şöyle konuştu:

“A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunduran enginarın içeriğinde yüksek oranda protein yer almaktadır. Kalp kasını da güçlendiren enginar, kalbin de rahat çalışmasını sağlar. Demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynayan enginarın ana bileşeni ile yaptığımız çalışmalarda kanserli hücrelere etkili olduğunu gördük. Papatyagiller ailesine mensup olan enginar güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu kansere karşı koruduğunu zannediyoruz. Bu zamana kadar daha çok karaciğere olan faydaları ile bilinen enginarın vücuttaki diğer pek çok organa faydası ve vücut dengesini korumasının yanında kansere karşı olan etkisi ile de daha da kıymetleneceğine inanıyoruz” dedi.

Enginar kansızlığa iyi geliyor Karaciğer dostu enginarın sağlığa birçok faydası bulunduğunu söyleyen diyetisyen Eda Balcı, kolestrol kontrolünde bu besinin önemini anlattı.

Enginar çayının saymakla bitmeyen faydaları Akdeniz ülkelerinde sıkça yetiştirilen enginar birçok insan tarafından yemek olarak kullanılır. Bununla beraber kurumuş yapraklarıyla çayı da sıkça yapılır.

Enginarın vücuda 8 faydası Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, enginarın insan vücuduna çok sayıda yararının olduğunu söyledi.