Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Şerife ve Salih Halil çiftinin çocukları Koray Halil berbere götürülünce tüm hayatı karardı. Tüm saçları dökülen çocuk, saçı olmadığı ve kendisiyle alay edildiği için okulunda da ciddi sıkıntılar yaşadı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürülen Halil’den örnekler alındı. Koray’ın, patoloji raporu doğrultusunda tedavi edilerek yeniden saçlarına kavuşacağı belirtildi.

PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Halil’in anne ve babası Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü, bu durumun küçük Koray'ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, yardım talebinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı üzerine hemen harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, küçük Koray'ın tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu aldı.

İYİLEŞMESİ İÇİN GEREKEN YAPILACAK

Halil ve ailesi, kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul'a götürüldü. Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nun tedavisini üstlendiği Koray Halil’den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi. Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray’ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

“İNŞALLAH SAÇLARINA YENİDEN KAVUŞACAK”

Gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Kuşadası’na dönen Halil ailesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, “Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu hastaneye götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. Biz de bu duruma çok üzülüp bir çözüm yolu arayışına girdik. Bu süreçte belediyeye ulaştık ve hemen yetkili merciler bizimle iletişime geçti. İstanbul’da oğlumun tedavisi başladı. Yüreğimizde yeniden bir umut oluştu, inşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak” dedi.

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