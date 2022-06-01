Türkiye Gazetesi

Yazın gelmesiyle birlikte karıncalar evlerimizde ve mutfaklardaki yerini almaya başladı bile. Özellikle açıkta bırakılan yiyeceklerin etrafını saran karıncalar en çok bahar ve yaz aylarında ortaya çıkıyor. Karıncalara ne zarar vermek ne de onları öldürmek istiyoruz ancak evden uzaklaşmalarını sağlamak en büyük arzumuz. Tam da bu noktada karıncalara zarar vermeden evden uzaklaştırma yöntemlerini sizler için derledik. İşte karıncalardan kurtulmanın en etkili ve zararsız yolları…

BULAŞIK DETERJANI VE CAM TEMİZLEME SPREYİ

Cam temizleme spreyini sıvı bulaşık deterjanı ile karıştırıp temiz bir sprey şişesine karıştırın. Karışımı, karıncaların girdiği veya etrafta toplandığı alanlara püskürtün. Püskürttükten sonra, hafif bir kalıntı bırakarak alanı silin. Yukarıdaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın. Evinizde cam temizleyici yoksa herhangi bir sabunlu su kullanmak karıncaların eve uğramaması için çözüm olabilir.

KIRMIZI TOZ BİBER

Karıncalar kokuyu rahatsız edici bulur, bu nedenle acı kırmızı biber doğal bir karınca caydırıcıdır. Bu yöntemi kullanmak için süpürgeliklerin etrafına ve evin bazı köşelerine toz kırmızı biber serpebilirsiniz. Uygulayan bazı kişiler bunun karıncaları uzak tutmanın güvenli bir yolu olduğunu gösteriyor.

NANE YAĞI

Nane yağı, karıncaları ve sivrisinekler gibi diğer böcekleri etkili bir şekilde caydırabilen doğal bir böcek kovucudur. Bu baharatın esansiyel yağını karınca caydırıcı olarak kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

-Temiz bir plastik sprey şişesinde 10 ila 20 damla nane esansiyel yağını 2 bardak su ile karıştırın.

- Karışımı evinizin süpürgeliklerine ve pencere kenarlarına sürün.

- Karışımın kurumasına izin verin ve gerektiği kadar tekrarlayın.

- Çoğu uçucu yağ gibi nane yağını da evcil hayvanların, özellikle maruz kaldığında çok hasta olabilecek kedilerin erişemeyeceği bir yerde saklayın. Aktarda ve bazı marketlerde nane yağı bulabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Nane yağı gibi çay ağacı yağı da etkili bir karınca caydırıcı olabilir. Bu yöntemi kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

-Temiz bir plastik sprey şişesinde 5 ila 10 damla çay ağacı esansiyel yağını 2 bardak su ile karıştırın.

- Karışımı evinizde karıncaları gördüğünüz yerlere püskürtün. Alternatif olarak pamuğa bu karışımdan döküp evinizin çeşitli yerlerine yerleştirebilirsiniz. Çoğu uçucu yağ gibi çay ağacı yağını da evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

BEYAZ SİRKE

Tüm marketlerde bulunan beyaz sirke, karıncaları öldürmeden kovmanın ucuz ve etkili bir yolu! Aynı zamanda doğal bir temizlik maddesi...

Karıncaların evde gezdiği, tezgahlar dahil tüm yüzeylerde beyaz sirke kullanabilirsiniz. Bunun için 1 litre suya 1 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Karışımı evde karınca gördüğünüz yüzeylere püskürtüp kağıt havlu ile silin. Karıncalar sirkenin kokusunu kuruduktan sonra bile alabilir. Bir süre sonra karıncaların kaçtığına şahit olacaksınız.

KAHVE TELVESİ

Kahve telvesinin karıncaları uzaklaştırdığı denenmiş ve etkili yöntemler arasında. Kahve telvesini karıncaların en çok gezdiği yüzeylere serpmeyi veya küçük bir çay tabağında karıncaların toplandığı alanlara bırakmayı deneyin. Karıncaların kaçıştığına gözlerinizle şahit olacaksınız.

LİMON VE LİMON KABUĞU

Karıncaları evden uzaklaştırmak için uzaklaştırmak için en çok gezdikleri yerlere limon suyu püskürtebilir sonrasında kağıt havlu ile silebilirsiniz. Karıncalar limonun kokusundan hazzetmedikleri için evinizden uzak duracaklardır. Öte yandan dolabınıza limon kabuğu koymak da karıncaların mutfağınıza yerleşmesini engelleyen yöntemlerin başında gelir.

KARINCAYA KESİN ÇÖZÜM OLAN DİĞER YÖNTEMLER

Karıncalar şeker, bal, reçel gibi tatlı ve nişastalı yiyeceklere gelir. Bu nedenle, karıncaları caydırmanın en iyi yollarından biri yiyebilecekleri hiçbir şekilde ortada bulundurmamaktır. Karıncaların evinizi istila etmemesi için bu besinleri kapalı kaplarda veya plastik torbalarda saklayın. Yemekten hemen sonra tabakları ve pişirme kaplarını tezgahta bırakmayın. Süpürgeyle her gün evinizdeki kırıntıları temizleyin.

Doğal seçenekler yeterli değilse, karıncaları yok etmek için ticari olarak hazırlanmış ürünleri kullanabilirsiniz. Bunun için kapalı formda pestisit içeren yem tuzaklarını tercih edilebilirsiniz. Bazı yem tuzakları borik asit veya boraks içerir. Karıncalar yemi yediklerinde bir kısmını yuvalarına geri getirerek diğer karıncaları öldürür.

Tüm bunlar işe yaramazsa ilaçlama şirketlerinden destek alabilirsiniz. Mümkün olan en az toksik ürünleri kullanmayı taahhüt eden birini arayın. Çocuklarınız, evcil hayvanlarınız veya solunum problemi gibi başka endişeleriniz varsa konuştuğunuz şirkete mutlaka bildirin.

Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek ve böcek ısırığı ile güneş yanığı ile ilgili vatandaşlar kimyasal ürün kullanmak istemeyince soluğu aktarlarda alıyor. Güneş yanığı için en çok kakao, buğday ve havuç yağının karışımı, haşereler için lavanta, limon ve biberiye yağının karışımı tercih ediliyor.

İşte keneden koruyan doğal yöntem