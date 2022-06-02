Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kalp kapağı kireçlenmesine bağlı olarak hayati tehlike yaşayan 42 yaşındaki Serap Aydın, kalp kapağı değişimi sırasında yapılan dört ayrı operasyonla sağlığına kavuştu. Göğüs kafesi açılmadan göğüs altındaki 4 santimetrelik bir kesiden girilerek hastanın sol kalp kapağının değiştirildiği ameliyatta, sağ kalp kapağı tamir edildi; kalpteki ritim bozukluğunu düzeltmek için yakma işlemi yapıldı ve pıhtı oluşumunu engellemek için dördüncü operasyon gerçekleştirildi. Tıpta nadir olarak gerçekleştirilen dörtlü laparoskopik ameliyatla hayata bağlanan Aydın “Yeniden doğdum” dedi.

Iğdır’da yaşayan 42 yaşında dört çocuk annesi Serap Aydın tatile geldiği İstanbul’dan memleketine dönerken havaalanında kalp çarpıntısı ve nefes darlığı çekerek bayıldı. O güne kadar herhangi bir şikâyeti olmayan Aydın, kalp çarpıntısı ve bayılmaları devam edince farklı hastanelere giderek tedavi oldu. Ancak şikâyetleri geçmeyince, İstanbul’daki bir merkeze başvurdu. Kalbinde hem günlük işlerini engelleyen daha da önemlisi hayatı tehdit eden birden fazla problemi olduğu tespit edilen Serap Aydın için hemen ameliyat kararı verildi.

4 CM’DEN 4 AMELİYAT

Operasyonu gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Serap Aydın’ın kendisine geldiğinde şiddetli nefes darlığı, ileri derecede çarpıntı, zaman zaman çarpıntılara bağlı olarak bayılma şikâyeti yaşadığını belirterek “Yaptığımız ekokardiyografisi ve ultrasonda kalbin sol tarafındaki mitral kapakta çok ileri derecede daralma ve kireçlenme olduğunu gördük. Kalbin sağındaki kapağın ileri derecede kan kaçırdığını ve yetmezliği oluştuğunu tespit ettik. Bir yandan çok ciddi çarpıntısı vardı ve buna bağlı olarak ileri derecede kalp büyümesi meydana gelmişti. Acil ameliyat kararı aldık” dedi.

Hastanın yaşı genç ve kadın olduğu için açık kalp ameliyatı yerine laparoskopik ameliyatın tercih edildiğini ve operasyonun tamamının kapalı yöntemle yapıldığını anlatan Prof. Dr. Çaynak “Göğüs kafesinin tamamını kesmek yerine, göğüs altından 4 santimetrelik bir kesi ile önce kireçlenen ve daralan mitral kapağı protez bir kapak ile değiştirdik. İkinci olarak kalbin sağındaki kapağı triküspit kapak dediğimiz kapağı tamir ettik, ondaki kaçağı ve yetmezliği düzelttik. Üçüncü işlemde kalpte ileri derece ritim bozukluğuna yol açan bölümü ablasyon adı verilen bir operasyonla yakarak düzelttik. Dördüncü olarak kalbin içinde pıhtı birikimini önlemek için temizleme işlemi yaptık. Hastayı beşinci gün taburcu ettik. Taburcu edilirken ne nefes darlığı ne ayaklarında şişlik ne de karnında şişlik kalmamıştı. Bunların tamamı kalp yetmezliği belirtisidir. Ayrıca çarpıntıları ve bayılmaları da son buldu” diye anlattı.

ÇOCUKLARIM "ANNE ÖLECEK MİSİN" DİYE AĞLADI

“Kendimi ölecek gibi hissediyordum” diyen Serap Aydın “Bana iki ay ilaç tedavisi uygulandı. Daha da kötü oldum. Sürekli bayılıyordum. Çocuklar altüst oldular. Büyük kızım üniversite sınavlarına, küçük kızım lise giriş sınavına hazırlanıyor. Küçük oğlum aylarca beni yatakta gördüğü için sürekli olarak ‘Anne ölecek misin?’ diye soruyordu. Ağır bir ameliyat olduğu için çok korkuyordum ama çocuklarım için kabul ettim. Aynı anda yapılan dört ayrı operasyonla tamamen sağlığıma kavuştum. Beşinci günde çocuklarımın yanındaydım” dedi.

Yanlış ameliyat hayatını kabusa çevirdi: Elindeki şişlik için gitti... Koluna platin takıldı! Adana’da elindeki şişlik için hastaneye giden adam iki kez yanlış ameliyat edildi. Önce kolunda kireç var denilerek ameliyata alınan adama ikinci ameliyatında ise kolunda kırık olduğu gerekçesiyle platin takıldı. İki ameliyatın da yanlış yapıldığını iddia eden adam, elindeki şişlikten de kurtulamayınca doktordan şikayetçi oldu.