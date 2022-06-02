Türkiye Gazetesi

Diyet yapmasına rağmen kilo veremeyen kadın hastaneye başvurdu. Karnındaki şişlik için kendisinden ultrason, endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri istendi. Zuhal Ölmez ultrasonda 2 adet 2’şer santimlik ‘safra taşı’ tespit edilince, karnındaki şişkinliğin bu sorundan kaynaklandığını düşünerek, diğer tetkiklerini yaptırmaktan vazgeçti.

AMELİYAT OLMASINA RAĞMEN ŞİKAYETİ GEÇMEDİ

Safra kesesindeki taşların alınması için ameliyat olan Zuhal Ölmez, yakınmalarının son bulacağını düşünüyordu. Ancak ameliyatın ardından karnındaki şişkinlik devam edince yeniden hastanenin yolunu tuttu. Zuhal Ölmez, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Doktorum ‘keşke endoskopi ve kolonoskopi işlemlerini ihmal etmeseydin. Karnındaki şişkinlik inmezse zaman kaybetme, mutlaka yaptır’ demişti. Bu sözler kulağıma küpe olmuştu. Endoskopi ve kolonoskopi işlemlerimi bu kez ertelemedim. Yapılan tetkikler sonucunda 5 adet polip tespit edildi. Doktorum poliplerin bağırsak duvarına yapıştıkları için risk oluşturduğunu belirtip, bana ESD yöntemini önerdi” diye konuştu.

Zuhal Ölmez ve doktoru Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş

“İHMAL ETMESEYDİM KANSERE DÖNÜŞECEKMİŞ”

Zuhal Ölmez bu konuda uzman bir hekim arayışına girdi. Kararını verdikten sonra Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş tarafından gerçekleştirilen endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yöntemiyle bağırsaklardaki riskli polipler başarıyla çıkarıldı. Hastaneden 2 gün sonra taburcu olduğunu söyleyen Zuhal Ölmez, işlem sonrasında sosyal ve iş hayatına hızlıca dönüş yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

“Ameliyat olsaydım normal hayatıma dönüş süresi uzayacak, ayrıca karnımda kesi isleri olacaktı. ESD yöntemi sayesinde hiçbir sorun yaşamadım. Ayrıca bağırsak hareketlerimde çok büyük bir rahatlama oldu, karnımdaki şişkinlik kısa sürede büyük oranda hafifledi. Pataloji sonuçları da çok şükür ki temiz çıktı. Eğer 5-6 ay daha ihmal etseydim, polipler kansere dönüşeceklermiş.”

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