Türkiye Gazetesi

Yeni evli olan Piata Tauwhare isimli kadın, biraz bronzlaşmak için Swansea şehrinde Lextan solaryum salonuna gitti.

11 dakikalık rezervasyon yapıp 2 saat olmasına rağmen dönmeyince kocası Ifan Jones defalarca kendisini aradı ama telefonları cevapsız kaldı.

Emma Collyer-Miles ismindeki salon görevlisi, bir şeylerin ters gittiğini, anlayınca solaryum kabininin kapısını kırdı ve Piata’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadının geçirdiği kalp krizinden öldüğü sanılıyor. Olay yerine polis çağrılırken ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıbba gönderildi. Polis, olayda şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

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