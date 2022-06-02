Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü günden güne yayılırken, bu kapsamda önlem almak isteyen Nijerya yeni bir adım attı. Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

ŞİMDİYE KADAR ÜLKEDE 21 VAKA GÖRÜLDÜ

Şimdiye kadar 21 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görüldü.

Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor.

Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ile Sierra Leone'de bu yıl 1392 şüpheli ve 44 doğrulanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünyada kaç tane Maymun çiçeği vakası var? DSÖ rakamları paylaştı Dünyanın son zamanlarda Maymun çiçeği virüsü ile dertte. Peki, bu virüs, kaç ülkede görüldü, ne kadar vaka var? DSÖ'den buna ilişkin bir açıklama geldi.

Maymun çiçeği virüsü yeni bir salgına dönüşür mü? DSÖ’den beklenen açıklama Koronavirüsten sonra dünya maymun çiçeği virüsü alarmında. Vakalar hızla yayılırken “Maymun çiçeği virüsü pandemiye neden olur mu?” sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden beklenen açıklama geldi. Örgüt, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rahatlatan bir açıklama yaptı.

Maymun çiçeğiyle ilgili önemli iddia! Çıkacağı geçen yıl biliniyordu Maymun çiçek virüsü, son zamanlarda dünya için yeni bir tehdit. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya göre tam korona bitmek üzereyken ortaya çıkan bu virüs ile ilgili ilk senaryo geçen yıl Almanya'da ortaya atıldı. Yaycı, senaryoya göre bu virüsten 271 öleceğini söyledi.