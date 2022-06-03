Türkiye Gazetesi

İlk teşhisin ertesi sabahı, yaranın boyutu iki katına çıktı ve Aubree'nin ateşi çıktı. Bunun üzerine anne Jamie, çok korktu. Son gittikleri hastanede test sonuçlarının gelmesi beklenirken Aubree'ye güçlü antibiyotikler verildi.

Küçük kızın yanağındaki enfeksiyonun nedeni test sonuçlarında belli oldu. Sonunda Aubree'ye, herpes simpleks virüsünün bir tipi olan HSV-1 teşhisi kondu. Bir uçuk türü olan virüs, annesi kızını öptüğü için ortaya çıkmıştı.

Gerçeği öğrenen Jamie, Facebook'ta bir paylaşım yaparak herkesi uyardı. Paylaşımında “Tam olarak iyileşmeyen bir uçuğum olduğu ve kızımı öptüğüm için virüsü kızıma geçirdim” dedi.

Bir haber sitesine röportaj veren anne, hastalığın kaynağının kendisi olduğunu öğrenmenin yıkıcı olduğunu söyledi ve “Her şeyin benden bir öpücükle başladığını bilmek benim için çok zor” diye ekledi.

Jamie, sözlerini “HSV'nin bu kadar kolay transfer edilebileceğini bilmiyordum. Aslında virüsün ciddiyetinin bile farkında değildim. Ateşi yükselmeden önce bunun bir soğuk algınlığı olduğunu düşündüm” şeklinde sürdürdü.

Herpes virüsü normalde zararsız ve birçok yetişkin, enfekte olduklarını bilmeden onunla yaşıyor ancak virüs bebekler için son derece tehlikeli olabilir.

Semptomlar ateş, boğaz ağrısı, su toplaması ve hatta nöbetleri içerebilir, diğer organlara yayılırsa ölümcül olabilir. Öte yandan virüs beyne yıkıcı etkilerle saldırabilir.

Aubree'nin başlangıçta yanağında sadece küçük bir iz olduğunu belirten Dr. Benjamin Butler-Reid şunları söyledi:

“Uçuklara herpes simpleks virüsü neden olur ve cilt temasıyla bulaşması kolaydır. Yetişkinlerde nadiren ciddi hastalığa neden olur ve eczacınızın sağlayabileceği bir krem ​​ile tedavi edilebilir. Ancak hamileler, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve bebekler virüse karşı daha savunmasızdır.”

Dr. Benjamin Butler-Reid sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bebekler maruz kalırsa, virüs yenidoğan herpesi adı verilen başka bir forma dönüşebilir. Bu bazen sadece gözleri, ağzı veya cildi etkiler, bebeğiniz çoğu durumda tamamen iyileşir. Ancak, durum organlara yayılırsa, gerçekten çok ciddi olabilir ve vakaların yaklaşık üçte birinde ölüme neden olabilir.”

“Uçuğunuz varsa hiçbir bebeği öpmeyin” diyen Dr. Reid “Bebeğe temas etmeden önce ellerinizi yıkadığınızdan emin olun ve emzirmeden önce ellerinizi yıkayın. Yeni doğan uçuğunun belirtileri arasında uyuşukluk, sinirlilik, bebeğinizin beslenmemesi, yüksek sıcaklık veya ciltte, gözde ve ağızda kızarıklık bulunur. Bebeğinizde bu belirtiler varsa, mutlaka bir uzmana başvurun” uyarısında bulundu.