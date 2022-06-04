Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr



Kardiyovasküler Akademi Derneği, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli sebebi olan hipertansiyon konusunda farkındalık sağlamak ve son yıllarda ön plana çıkan hipertansiyon hastalarında yüksek kalp atım hızının, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı bilgisinin önemini vurgulamak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. AstraZeneca Türkiye ve OMRON Healthcare’in şartsız destekleriyle “HayATIMın HIZI Kontrolümde” projesi kapsamında Ankara ve İstanbul’da yapılan ölçümlerde, araştırmaya katılanların yüzde 30’unun kan basıncının yüksek olduğu ortaya çıktı.

SESSİZ KATİL

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan hipertansiyonun sessiz bir katil olduğunu söyleyerek “Hipertansiyonu, akan kanın damar çevresine yaptığı basınç şeklinde tanımlayabiliriz. Tabii bu basınç ne kadar yüksek olursa damar yapısı o kadar bozuluyor. Hipertansiyonu yıllardır sessiz katil olarak da tanımlıyoruz. Eğer hastalar bu gizli tehdidin farkında olmazsa günün birinde bir beyin kanaması, bir felç tablosu veya damar yırtılması tablosuyla karşımıza gelebiliyor” dedi.





HASTALARIN YARISI FARKINDA DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütünün 2021 verilerine göre tüm dünyada 7,5 milyon kişi hipertansiyon sebebi ile hayatını kaybetti. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan TEKHARF çalışmasına göre ise ülkemizde tüm yaş gruplarında kadınlarda kan basıncı erkeklerden daha yüksek. Ayrıca 2018 - 2019 verilerine bakıldığında hipertansiyon kaynaklı ölümlerin kadınlarda daha fazla olduğu görülüyor. Bunun yanında farkındalık oranlarına bakıldığı zaman kadınların yaklaşık yüzde 60’ının, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 40’ının hastalığının farkında olduğu ortaya çıkıyor. Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında değil.

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Cep telefonları alerji yapıyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya “Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletler sebebiyle hastalarda kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olabilir” dedi. Prof. Dr. Çetinkaya akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların yapımında kullanılan nikele bağlı olarak alerjik temas dermatiti vakalarının arttığını belirterek “Son yıllarda ortaya çıkan bu dermatit tipine “cep telefonu dermatiti" adı veriliyor” açıklamasını yaptı.



Yediğine göre su iç

Yaz geldi, su ihtiyacımız da arttı. Günlük su tüketim miktarının belirlenmesinde günlük yiyecek çeşitlerinin önemli olduğunu söyleyen tıbbi beslenme uzmanı Dr. Eyyüb Yılmaz, herkes için standart bir tüketim miktarının olmadığına dikkat çekti. Dr. Yılmaz “Yoğunlaştırılmış hayvansal protein yani et, peynir gibi ürünleri tüketirsek o gıdaların en azından beş katı kadar suya ihtiyacımız olur. Karbonhidrat tükettiğinizde ise bunun en az üç misli su tüketmek gerekir. Karbonhidrat alımından iki üç saat sonra su içmeliyiz” dedi.





