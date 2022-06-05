Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Achinsk kentinde yaşayan Olesya, doğumundan beri zatürre, bronşiyal astım ve yoğun mide ağrıları gibi hastalıklarla savaşıyor ve zaman zaman hastanede yatıyor.

The Mirror’ın haberine göre Olesya, kalbinin sağda olduğunu öğrendiğinde 14, karaciğerinin solda öğrendiğinde ise 18 yaşındaydı.

“BİRÇOK SAĞLIK PROBLEMİ YAŞIYORUM”

Bu durumla ilgili farkındalık oluşturmak için röportaj veren genç kadın şunları söyledi:

“Her muayeneden geçtiğimde, kalbimin herkes gibi solda değil sağda olduğunu açıklamak zorunda kalıyorum. Kalbime yapılan tetkikler için doktorlara elektrotları sağa yerleştirmelerini söylemem gerekiyor. Birçok sağlık problemi yaşıyorum.”

Şimdiye kadar dört kez zatürre olan Olesya, bronşiyal astımı olduğu için nefes darlığı çekiyor ve sürekli öksürüyor.

HASTALIK DEĞİL GENETİK FARKLILIK

Olesya Kulikova, 10 binde bir kişide rastlanabilen sıra dışı bir durumla baş ediyor. Birçok kişi ise bunun farkında olmadan yaşıyor. ‘Situs inversus totalis’ olarak adlandırılan bu durum hastalık değil, genetik farklılık olarak görülüyor.

Olesya, ailesinde bu duruma sahip tek kişi. Son zamanlarda, spor salonuna giderek nefesini iyileştirmeye çalışıyor.

Kendisiyle aynı durumda olan birkaç kişiyle tanışan genç kadın bu anormalliği bulunanların yetişkinliğe kadar yaşayabileceği problemlere dikkat çekmeyi ve yalnız olmadıkları mesajını yaymayı umuyor.

“KABUL EDİYORUM, BAŞTA UTANDIM”

Olesya, “Kabul ediyorum, ‘situs inversus totalis’ olduğum için utandım ama şimdi blog yazmaya başladım ve farklı ülkelerden insanlarla iletişim kuruyorum. Çoğu insan sağlığım hakkında sık sık sorular soruyor ve birçoğu beni sosyal medyada yazdıkları mesajlarla destekliyor. Elbette herkes çocuklarının bu anormallikle sonsuza dek mutlu yaşamasını umuyor. Ben de normal bir hayat sürebileceğimize inanıyorum” diyor.

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