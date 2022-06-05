Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, Ensonhaber’in Youtube’daki kanalına konuk oldu. Sağlıklı yaşam hakkındaki önerileriyle gündemden düşmeyen Karatay, günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti.

“SERBEST GEZEN TAVUK YUMURTASI YİYİN”

Karatay, “Yumurta adeta ‘süper besin.’ Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi.

“SARISININ ETRAFI PİŞMEKTEN GRİLEŞMİŞ OLMAMALI”

Yumurtanın çok haşlanmaması gerektiğini belirten Karatay, tüketimi konusunda şu önerileri sundu:

“Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.”

“YUMURTA KOLESTEROLÜ YÜKSELTMEZ”

Yumurtanın şekeri de düşürdüğünü belirten Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeker hastalarına senelerce yumurta verilmedi ama ben veriyorum. Diyabetlilere kolesterolü yükselttiği için yumurta tavsiye edilmiyor ancak şeker hastasının zaten kolesterolü yüksek. Bu durum yumurtadan dolayı değil, metabolik bozukluktan dolayı olur. Kolesterol yüksekliği sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Kolesterol vücutta biriken toksinleri alt etsin diye yükseliyor.”

“BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİYOR”

Yumurta sarısı ve beyazının birçok vitamin ve mineral barındırdığını belirten ünlü profesör şöyle konuştu:

“Yumurtanın beyazında 9 tane aminoasit var. Aminoasit, proteinlerin ana maddesidir. Yumurtanın sarısında ise A, D, E, K vitaminleri ve folik asit, omega-3, omega-6 mineralleri vardır. Yumurtada ‘kolin’ denilen bir madde bulunuyor, bu madde ise beyni uyarıyor. Böylesine faydalı bir süper besinin yasaklanması mümkün değil!”

“GÜNDE 10 TANE YİYEBİLİRSİNİZ”

Bir insanın günde 10 tane yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebileceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Yumurta kolesterolü yükseltiyor vs. diye senelerce insanların beyni yıkandı, insanlar da haklı tabii. Sabah 3 tane yiyin. Çalışanlar haşlayıp yanına alsın, öğlen gibi de 3 tane tüketsin. Akşam da eğer cebiniz müsaitse pastırmalı yumurtanızı afiyetle yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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