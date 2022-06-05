Türkiye Gazetesi

Japonya’daki araştırmacılar, tamamen tecrit halinde yaşayan 83 kişinin kan örneklerini inceledi. Bunların kanında kalp problemleriyle bağlantılı bir yağ olan ‘acylcarnitine’ seviyeleri yüksek çıktı.

Erkeklerde ayrıca depresyonla bağlantılı bilirubin ve arginine seviyelerinin düşük olduğu görüldü.

Araştırma sonuçları, Klinik Nörobilim Diyalogları dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, çalışmalarının “yalnızlığın biyolojik köklerini ortaya çıkarmanın ilk adımı” olduğunu ifade ettiler.

Son araştırma ortaya koydu: İlaçların etkinliğini artırıyor, kanser hücrelerini frenliyor Bilim adamları, kansere yakalanma riskini azaltmak için eskiden beri insanlara spor yapmaları tavsiyesinde bulunur. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi’ndeki araştırma, egzersiz yapmanın kanser hastalığına yakalananlar üzerinde de faydalı olduğunu ortaya koydu.

Yeni araştırma ortaya koydu: D vitamini kanserin yayılmasını bloke ediyor Sağlığa pek çok faydası bulunan D vitamini ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Söz konusu çalışma, D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını bloke ettiğini ortaya koydu.