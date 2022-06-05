Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Covid-19'u anlık olarak tespit edebilecek polimerik bir malzemeden test kiti geliştirdi. İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüsü cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yaptı.

KORONAVİRÜSÜ ANLIK TESPİT EDEBİLEN KİT

Laboratuvar ortamında prototip geliştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir sentetik yöntemle floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı. Geliştirilen sistemle Covid-19 ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebilecek. Çalışmayla ilgili konuşan Prof. Dr. Yusuf Yağcı, koronavirüsün Covid-19 ve diğer varyantlarını anlık olarak tespit edebilmek için Ege Üniversitesinden araştırmacılarla translasyonel bir çalışma modeli başlattıklarını anlattı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE HIZLI TEST EDİLEBİLME FIRSATI

Bu kapsamda floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile koronavirüs varyantlarını tespit eden test sistemi geliştirdiklerini belirten Yağcı, "Gerçek hastalardan alınan örnekler, bir kağıt üzerine damlatılarak floresans özellikleri sayesinde üzerine ışık tutulduğunda parlayan bir görünüm sergiliyorlar. Bu da testin pozitif çıktığını gösteriyor. Bu yöntem pandemi dönemlerinde hastaları hızlı test edilebilme fırsatı sağlıyor" diye konuştu.

HATA PAYI YÜZDE 5

Yağcı, geliştirilen sistemi diğer solunum yolu virüslerine de entegre ederek çoklu bir test kiti tasarımını hedeflediklerini kaydetti. Bu kitin mevcut test sistemlerine kıyasla yeni ve uygun maliyetli bir prototip sunduğunu aktaran Prof. Dr. Yusuf Yağcı, "Hasta örnekleri üzerinde gerçekleştirilen PCR testleriyle büyük uyum göstermiş ve yüzde 95 başarı elde edilmiştir" dedi.

SGK tarafından pandemi döneminde yapılan ödeme miktarı açıklandı SGK, koronavirüs sebebiyle 13 milyar liralık geçici iş göremezlik, sağlık harcamalarından dolayı, COVID-19 testi, tedavi-bakım hizmetleri kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptı.