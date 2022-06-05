Türkiye Gazetesi

Bamya tohumu çok değerli lifler içeren, sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp kolesterolü düşüren ve daha birçok faydası bulunan bir besin. Öyle ki Asya’da tıbbi birçok amaçla da kullanılıyor. A ve C vitamini açısından zengin olan diyetlerin vazgeçilmezi bamya, son yıllarda tohumu ile sıkça aranan besinlerden biri haline geldi. Bamya tohumunun dizlere iyi geldiği yönündeki söylentiler bamya tohumunun popülaritesini daha da artırdı. Uzmanlara göre bamya tohumu; menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine faydalı. İbrahim Saraçoğlu gibi alanında uzman isimler bamya tohumu kullanımını destekliyor. Bamya tohumunun yararı yalnızca dizler için sınırlı değil. Bamya tohumunun faydaları, bamya tohumu zayıflatır mı, bamya tohumu ne işe yarar, bamya tohumu kürü gibi merak edilen ve araştırılan konuların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

- Bamya tohumu B, C, K vitaminleri ve potasyum, folik asit ve kalsiyum mineralleri içerir. Lif yönünden oldukça zengindir. Bu özelliği ile tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur.

- Bamya tohumunda bulunan lif ve antioksidanlar bağırsakları aktif hale getirir, motor gibi çalıştırır ve temizler. Şişkinlik yaşayan ve kilo vermek isteyenler için bulunmaz bir nimettir. İdrar söktürücü ve ödem atıcı özelliği ile son derece faydalıdır.

- Bamya tohumu beyin hücrelerini korur. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına olanak sağlar. Bu yönüyle stres ve gerginliği de azaltır.

- Karaciğer fonksiyonlarının en aktif şekilde çalışmasını destekler. Karaciğer sağlığı için bitkisel bir çözüm arayanlar için bamya tohumu önerilir.

- Bamya tohumu kolesterolü dengeler. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir.

- Tüm bedeni baştan aşağıya yenileyen bamya tohumu vücuttaki şeker miktarını da dengeler. Kan şekerini dengede tutmak için şeker hastalarına bitkisel çözüm olarak bamya tohumu önerilir.

- Bamya tohumu içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirir. Vücutta enfeksiyon ve iltihaplara karşı bamya tohumu tüketerek önlem alabilirsiniz.

BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Bamya tohumunun tüm bu faydalarından yararlanmak isteyenler “Bamya tohumu nasıl kullanılır” sorusunu arama motorlarına sıklıkla yazar. Bamya tohumu tane tane yenebileceği gibi kür olarak da yapılabilir. Ayrıca bamya tohumu ezilerek kaynar suda demlenip çay olarak içilebilir.

- Bamya tohumunun yararları için bu süper besini tane tane yiyebilirsiniz.

- Bamya tohumunu ezerek toz haline getirip kaynar suda demleyerek çayını içebilirsiniz.

- Bamya tohumu kürü için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin ya da havanda ezip toz haline getirin. Bamya tohumu tozlarını yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek macun haline getirin. 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı tüketin. Sonrasında ise 2 hafta ara verin.

- 10 adet bamya tohumunu akşam oda sıcaklığındaki suya ekleyip ağzını kapatın. Sabah uyandığınızda bu suyu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Bamya tohumu lif açısından zengindir. Lifli olması sebebi ile uzun süre tok tutar, sindiriminize yardımcı olur. Bağırsaklardaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur, bu yönleriyle diyet yapanlar için bulunmaz nimettir.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ TARİFİ

Bamya tohumunun faydalarından yararlanmak isteyenler için bamya tohumu kürü olarak bilinen tarifi de vermeden geçmeyelim. Bamya tohumu kürü için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin veya toz havanda toz haline getirin. Bu tozun üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip bir macun elde edin. Bamya tohumu kürünü 1 hafta boyunca günde bir çay kaşığı olarak tüketin.

BAMYA TOHUMUNUN FİYATI NE KADAR?

Bamya tohumu için fiyat aralıkları oldukça değişkendir. Bamya tohumunun kilosu genel olarak 40 ila 100 lira arasında değişir. İnternet sitelerinde 500 gram bamya tohumu paketlenmiş olarak 20 TL’den başlayıp 50 liraya kadar çıkar. Birçok aktarda kolaylıkla bulunan bamya tohumu, internette bitkisel ürünler satan sitelerde de sıklıkla bulunur.

DİZ İÇİN BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Doktor kontrolünden sonra bu tohumu kullanmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Pek çok uzman gibi İbrahim Saraçoğlu da bamya tohumunun kullanımı destekliyor. Bamya tohumu menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemleri için bitkisel bir çözümdür. Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi ya da kür olarak yapıp tüketmesi önerilir.

BAMYA TOHUMU GÜNDE KAÇ TANE YUTULUR?

Günde 5 ila 10 arasında bamya tohumu yutulabilir. Ancak bamya suyunu içmek ya da bamya tohumu kürünü tüketmek daha faydalıdır. Dilerseniz akşamdan bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 10 tane bamya tohumu atıp sabaha kadar bekletebilir, sabah uyanınca da bu suyu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU YUTMAK NE İŞE YARAR?

-Yüksek vitamin ve mineral içeren bamya tohumunu yutmak birçok açıdan fayda sağlar.

-Bamya tohumu vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

-Sindirim sistemini düzenler. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir.

- Bamya tohumu kilo vermede etkilidir.

- Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.



- Sinir ve stresin önüne geçer.



- Bamya tohumu diz ağrılarını geçirir. Menüsküs, eklem ağrısı gibi sorunları da giderir.

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