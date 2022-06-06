Türkiye Gazetesi

Dünyada birçok sektörde adından söz ettirmeyi başaran Türkiye, sağlık alanında yaptığı girişimlerle de pek çok ülke arasında ön plana çıkıyor.



Sağlıkta dijitalleşme dönemiyle birlikte Türkiye'nin geliştirdiği sistemler diğer ülkeler tarafından da takip ediliyor. Bunlardan biri de e-Nabız sistemi... Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-Nabız, Türkiye'de 7 yıldır kullanılıyor.

e-Nabız, sağlık sistemi daha önce çöken Fransa için örnek olmuştu. Sağlık sistemine düzenleme getirmek isteyen Fransa, ülkemizdeki sistemin neredeyse aynısını kullanmaya başlamıştı.

e-Nabız vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Kişisel sağlık kaydı işlevi gören uygulama aracılığıyla laboratuvar tahlillerinden rapor ve muayenelere ait her türden detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına ulaşılabiliyor.

EN İYİ SAĞLIK UYGULAMASI ÖDÜLÜ

Türkiye’de sağlık alanındaki dijital dönüşümde önemli aşamalar kaydedildiğinin altını çizen Sağlık Bakanlığı'nın bilişim projelerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, sistemin detaylarına ilişkin ise açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın bilişim projelerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci

Konuyla ilgili Dijital Biz Dergisi’ne röportaj veren Birinci, e-Nabız’ın dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından rağbet gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“e-Nabız, bugün itibariyle 60 milyona yakın vatandaşımız tarafından kullanılmaktadır. e-Nabız’ı vatandaşımızın kullanımına sunduktan hemen sonra 2017 yılında Birleşmiş Milletler inisiyatifinde dünya çapında en iyi sağlık uygulaması ödülünü aldık.

Bu, benim için ve ekibim için çok önemli bir motivasyon kaynağıydı. e-Nabız ülkemizdeki tüm dijital sağlık uygulamalarının temeli niteliğindedir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de dahil, çok rağbet gören ve sürekli yabancı ülke sağlık yöneticilerinin ülkemize gelerek bizzat bizlerden dinlediği ve ülkelerine entegre etmek istediği uygulamadır.”

İHRAÇ AŞAMASINDA

“e-Nabız, dijital sağlık alanında ülkemiz adına yüksek teknoloji bir ürün olarak ihraç edilme aşamasındadır. Şu an ülkemiz dışında birkaç ülkeyle görüşmeler devam etmektedir ve kısa süre içerisinde de sonuçlanarak ülke kalkınmasına katkı sağlayacak bir ürün olacaktır. Dijital sağlık konusunda kamuda ürettiğimiz ve tüm dünyaya ihraç edilecek bir ürün haline gelen e-Nabız, bu sayede ülkemizin sadece sağlık hizmet sunumundaki bilinirliğine değil, sağlık bilişiminde de güçlü bir hale gelmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

“E-NABIZ SAYESİNDE SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜÇLÜ BİR HALE GELDİK”

“Dijital sağlık konusunda kamuda ürettiğimiz ve tüm dünyaya ihraç edilecek bir ürün haline gelen e-Nabız, bu sayede ülkemizin sadece sağlık hizmet sunumundaki bilinirliğine değil, sağlık bilişiminde de güçlü bir hale gelmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

E-NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilen bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Hasta ile hekim arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilen dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

Sağlık sistemimiz Avrupa’ya ilham oldu: Fransa, e-Nabız’ı örnek aldı Türkiye’de kullanılan e-Nabız, sağlık sistemi daha önce çöken Fransa için örnek oldu. Sağlık sistemine düzenleme getirmek isteyen Fransa, ülkemizdeki sistemin neredeyse aynısını kullanmaya başladı.