Türkiye Gazetesi

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Her yıl 10 bin kişiden 5 ila 20’sinde derin ven trombozu dediğimiz bacaklarda kan pıhtısı oluşumu sonucunda damar tıkanması yaşandığını söyleyen INVAMED Başkanı Raşit Dinç “Bu pıhtıların yerinden koparak akciğere gitmesi erken dönemde müdahale edilmezse hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmeyen her üç akciğer embolisi vakasından biri ölümle sonuçlanıyor ve bu ölümlerin yüzde 10’u belirtilerin ortaya çıkmasını izleyen ilk bir saat içinde henüz tanı konulamadan gerçekleşiyor” dedi. İNVAMED üretim kampüsünde geliştirilen Dovi TromboJET Aspirasyon Sistem’le erken dönemde müdahale edildiğinde başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Dinç “Gerçekleştirilen klinik çalışmalar, özellikle ilk 14 günlük dönemde tromboz tedavisinde uygulanan hastalarda başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor” diye açıkladı.

Varis hastaları dikkat! Damar tıkanma riski yüksek Covid-19 geçiren hastalarda damar tıkanıklığı yaşanma ihtimali yüksek.