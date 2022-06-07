Türkiye Gazetesi

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Gebelik sırasında iyot eksikliğinin, tiroit bezinin daha yavaş çalışmasına sebep olabileceği, bunun da gebelikle ilgili komplikasyonlara, bebekte zeka geriliğine, doğumdan sonra bebekle ilgili problemlere de yol açabileceğini dile getiren Dr. İngeç, “Gebelikte özellikle günde 250 mikrogram iyot alınmasını tavsiye ediyoruz. Günlük gereken iyot miktarının büyük bir kısmını tuzlarla birlikte alabiliyoruz ama beraberinde besin seçimine de dikkat etmek gerekir. Özellikle yoğurt, süt, peynir gibi yiyeceklerde iyot miktarı fazla. İyodun en önemli kaynağı balık ve deniz ürünlerinde. Hamilelik döneminde balık tüketimini artırmak gerekir. Bezelye gibi bazı yeşil sebzelerde de bol bol iyot var” dedi.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.