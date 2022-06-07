Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kalp hastalıkları uzmanları, kısa sürede çok kilo vermek isteyenleri ani ölüm riski açısından uyarıyor. Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu “Hızlı aşırı kilo kayıpları aritmiler sebebiyle ani ölüm riskini artırabilir. Dengesiz diyetler pıhtılaşmada artışa sebep olabilir” dedi.

Adı ne olursa olsun her diyetin ortalama 8 kilo verdirebileceğini ancak kişinin metabolizmasına uygun diyetin seçilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Vücudu susuz bırakan, bir besine aşırı yüklenerek yapılan diyetler özellikle kalp açısından çok tehlikeli. Ölümle sonuçlanabiliyor. Hızlı kilo verdiren diyetlerin bazılarında vücut susuz kalıyor ve elektrolit dengesizliği oluyor. Bu durum da kalp ritmini bozuyor. Ani gelişen aritmi ölüme sebep olabiliyor. Yine besin kısıtlaması yapılarak kısa sürede aşırı kilo verdiren diyetlerde ise vücut ‘açlık moduna’ giriyor ve insanın genetik kodlarından dolayı açlık sinyalleri verildiğinde yağ depolamaya başlıyor. Yağlardan salınan zararlı metabolitler ise kalbe çok zararlı. Vücutta her zamankinden daha fazla biriken bu maddeler kalp krizine sebep olabiliyor. Ani kilo verdiren protein diyetlerinde ise pıhtılaşma riski artıyor. Akciğer embolisi, beyin felci, yine kalp krizi riski artıyor” uyarısında bulundu.

ÇOK ZAYIFLARDA YÜKSEK KOLESTEROL

Kişilerin kilo verme isteği ile başlayan daha sonra bir hastalığa dönüşen Anoreksiya Blumia adı verilen yeme bozukluğu hastalarında ilginç bir şekilde kolesterolün çok yüksek olduğunu anlatan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, “Bu hastalık özellikle genç kızlar arasında yaygın. Yediklerini kusan, neredeyse bir deri bir kemik kalmış bu kızlar 300-400 kolesterolle bize geliyor. Çünkü metabolizma, vücuda besin girmeyince kıtlık moduna girerek ne gelirse yağ olarak depoluyor. Bu da kolesterolü yükseltiyor ve kalp krizi riskini artırıyor” dedi.

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