Türkiye Gazetesi

Çalışma şartlarının yoğunluğu ve sağlıkta şiddeti öne sürerek yurt dışına giden hekim sayısı artarken hükümet yeni düzenleme ile start verdi. Sağlıkçıların daha iyi koşullarda çalışmasını içeren ve güvenlik endişelerini gideren 14 maddelik yasa telifi meclise sunuldu. AK Parti, hekim göçüne karşı harekete geçerek sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuyla ilgili mali haklarda ve çalışma şartlarında iyileştirme öngören düzenlemeler yasalaştırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak" dedi.

BAKAN KOCA: İLK BÜYÜK ADIM ATILDI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı."

Mali haklarda ve çalışma şartlarında iyileştirme öngören düzenlemelerin yasalaşması bekleniyor.

Önce şiddet cezalarını ağırlaştıran teklif, ardından maaş artışlarına yönelik düzenlemenin Meclis'ten geçeceği belirtiliyor.



Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Çok yakında' diyerek duyurdu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeminde olan maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler için harekete geçildiğini duyurdu. Buna göre söz konusu haklar Meclis gündemine alınarak değerlendirilecek.

Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına gece yarısı sürprizi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.