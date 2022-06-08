Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, Asuman Uğur’un YouTube kanalına konuk oldu. Karatay, sağlıklı yaşam hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ünlü profesör, deterjan ve dezenfektan kullanımı ile ilgili önemli noktalara değindi.

DETERJANLARDAKİ KİMYASALLARA DİKKAT!

Deterjanlarda birçok kimyasalın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanlar konusunda şu uyarıyı yaptı:

“Bromür, klörür, flüorür maddeleri organik değildir. İnsan vücuduna girdiği zaman iyodun kullanılmasını engellerler. Koronavirüs döneminde dezenfektan patlaması yaşandı. Virüs canlı bir hücre bulursa çoğalıp bulaşır. Normal bir yüzeyde virüs ölür, hastalık yapma kabiliyetini kaybeder. Dezenfektanlarla insanların direncini daha çok kırdık. Ama bazı kişilere bunu anlatmamıza imkan yok çünkü bu yanlış algı oluşturuldu.”

“İÇEMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ TEMİZLİKTE DE KULLANMAYIN”

“İçemediğiniz bir şeyi temizlikte de kullanmayın” diyen Karatay “Temizlikte ne kullanmalıyız?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Diş macunundaki florür, ekmekteki glüten, temizlik malzemelerinde bulunan hem bromür hem klorür inorganiktir; bunların insan vücudunda en ufak yeri yoktur. Ben çamaşırlarımı İngiliz karbonatı ile yıkıyorum. İçemediğiniz bir şeyi temizlikte de kullanmayın. Örneğin diş macununu… Onu neden yutmuyoruz? Diş macununu da kullanıp tükürüyoruz, o da zararlı.”

“DETERJAN KOKUSU BEYİNDE BAĞIMLILIK YAPIYOR”

Deterjanların tıpkı tiner gibi bağımlılık yaptığını belirten ünlü profesör şunları söyledi:

“Deterjanlara (çamaşır yumuşatıcısı ve çamaşır suyu da dahil) eklenmiş olan kokular insan beyninde bağımlılık yapıyor. Firmalar bunu özellikle yapıyor. Hanımlar da o kokuyu duyunca ‘temizlik yaptım, harika oldu’ diyerek mutluluk duyuyorlar. Yazık!”

“KİMYASALLAR DNA’MIZI BOZUYOR”

DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de evdeki deterjanların çöpe atılmasını gerektiğini şu sözlerle belirtmişti:

“Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.”

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