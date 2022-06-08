Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Salih Polat’ın gitmedi hastane kalmadı, doktor doktor gezdi. Daha önce onlarca endoskopi çektirmesine ve birçok işlem yaptırmasına rağmen vücudundaki kanama için bir türlü teşhis konulamadı.

“KANAMA ODAĞI SAPTANAMIYOR”

Rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Salih Polat hem ağızdan hem de makattan kanaması olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Daha önce 7 hastaneye gittim. Bütün hastanelerde uzun sürelerce yatıp tedavi gördüm. Gittiğim her hastanede endoskopiler yapılıyor. Endoskopilerde kanama var. Ama kanama odağı saptanamıyor. Tanı bu olarak konuluyor” dedi.

“17 YILDIR SADECE MAMA İLE BESLENİYORUM”

Şu ana kadar 427’nin üzerinde endoskopisi operasyonu geçirdiğini dile getiren Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kolonoskopi, sintigrapi, hariç. Bunları söylemiyorum bile. 17 yılda 427’nin üzerinde yapılan endoskopide de hiçbir şekilde teşhis yapılamadı. Tekrardan en son geçen hafta melanom şikayetiyle hastaneye geldim, gastroenteroloji polikliniğine doktor direkt yatış önerdi. Kan değerlerim epeyi düşmüştü. Tekrar iki ünite kan verildi, demir takviyesi yapıldı. Dün itibariyle de taburcu edildim. Başka bir hastaneye sevkim yapıldı. Çünkü burada yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. 90 kilodan şu an 57 kiloyum. Mama takviyesiyle besleniyorum. Katı bir şey yiyemiyorum. Sadece mama ile.”

“BİR TEŞHİS KONULSUN İSTİYORUM”

Bir işe girip kanaması olduktan sonra çıkışı verildiğini ifade eden Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışamadığım için maddi gelirim de yok. İlaçlarımı doğru düzgün alamıyorum. Mama aldığım zaman fark çıkıyor. Bazen mamalarımı alamıyorum. 15 kilonun üzerinde kaldırdığım an hemen kanamam başlıyor. Sadece şunu istiyorum. Bir teşhis konulmasını, neyin nesi olduğunu bilmek istiyorum. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bu yüzden dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum. Çok zor durumdayım. Genel cerraha beni yönlendirdiler. Orada işlem yapıldı. Bir süre sonra tekrar kanama başladı. En son bana ‘mideni alacağız’ dediler. Ama o da kesin çözüm olmadığı için onu da ben kabul etmedim“ şeklinde konuştu.

Tanısı koyulmayan belirtilere dikkat: Doktor doktor gezip hastalığınıza teşhis bulamıyorsanız… Kişinin bedeninde bir rahatsızlık olmadığı halde, sürekli bir hastalık endişesi yaşıyor olabilir. Hatta bazı kişiler doktor doktor gezip hastalığına teşhis koyamaz. Bazıları ise internet üzerinden hastalık arayıp kendisine tanı koymaya çalışır. Psikolog Selinay Akman, hastalık hastalığının bilimsel adının ‘hipokondriyazis’ olduğunu belirterek, “İnternette tıklamalar arttıkça hastanın da kaygısı, seviyesi artıyor” dedi.

11 aydır durmadan kaşınıyor: Teşhis konulamadı, hayatı zindan oldu 11 ay önce kaşınmaya başlayan bir kişiye gittiği hastanede uyuz teşhisi konuldu. Verilen ilaçlara rağmen kaşıntıları geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililere yardım çağrısı yaptı.