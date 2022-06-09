Türkiye Gazetesi

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

VİRÜS NEDENİYLE HENÜZ CAN KAYBI YAŞANMADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

ABD'de maymun çiçeği virüsü alarmı: Seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkardı.

Bakan Koca’dan maymun çiçeği açıklaması: Bir pandemi söz konusu değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin “Salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim” dedi.

İstanbul’da “Maymun Çiçeği” iddiası: Test sonuçları bekleniyor İstanbul Sultangazi’de bir eczaneye giren yabancı uyruklu iki şahıs maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alındı. Test sonucu bekleniyor.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı: Letonya’da ilk vaka görüldü Daha önce 30 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. Dünya genelinde yayılmaya devam eden virüs son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü için yeni önlem: İlk yasak geldi Koronavirüsten sonra dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı giderek artarken ilk yasak haberi Nijerya’dan geldi. Birçok hayvan pazarının bulunduğu ülkede önlem olarak vahşi hayvan eti satışı yasaklandı.