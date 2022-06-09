Türkiye Gazetesi

Daily Mail’de yer alan haberde, uzmanlar balıkla ilgili yapılan araştırma için 491.367 yetişkinle ilgili verileri inceledi. Brown Üniversitesi’nden araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara çeşitli anketler ve telefon görüşmeleriyle bir önceki yıl boyunca ne sıklıkla kızarmış, kızartılmamış balık, ton balığı yedikleri ve kaç gram tükettikleri soruldu. Araştırmacılar daha sonra bu elde edilen verileri kullanarak, 15 yıl boyunca katılımcılar arasında yeni melanom (deri kanseri) vakalarını takip etti.

BALIK TÜKETEN 5034 KİŞİ KANSERE YAKALANDI

Araştırmanın sonuçlarına göre çalışma süresi boyunca 5.034 kişinin deri kanserine yakalandığı tespit edildi. Hemen hemen tüm birinci evre kanser hastaları hayatta kaldı, ancak dördüncü evrede yakalananların bazıları hayatını kaybetti.

DERİ KANSERİ RİSKİ YÜZDE 22 DAHA FAZLA

Araştırmacılar günlük balık tüketimi 42.8 gr (haftada yaklaşık 300 gr’a eşdeğer) olan kişilerin, günlük balık alımı sadece 3.2 gr olanlara göre deri kanseri geliştirme olasılığının yüzde 22 daha fazla olduğunu açıkladı. ABD'li akademisyenler, bunun balıklarda kansere neden olan birtakım maddelere bağlı olabileceğini söyledi. Ancak diğer bağımsız uzmanlar, balığın hala sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasını oluşturduğunu ve balık yemeyi bırakmaya gerek olmadığını belirtti.

SÜTTEKİ HORMANLAR MI SUÇLU?

ABD’de yapılan bir başka araştırmada günde 430 gramdan fazla süt ürünü tüketen erkeklerin (yaklaşık iki bardak), sütü az tüketenlere göre prostat kanserine yakalanma olasılığının yüzde 25 daha fazla olduğu ileri sürüldü. Loma Linda Üniversitesi’ndeki uzmanlar, sütte doğal olarak bulunan hormonların suçlanabileceğini söyledi.

Uzmanlar ailede hastalık öyküsü olan erkekleri, bulgular netleşene kadar süt içme konusunda 'temkinli olmaya' davet etti.

Araştırmacılar, ABD'de kanser hastası olmayan 28.000'den fazla erkeğin süt tüketimini inceledi. Düzenli telefon görüşmeleriyle diyetleri hakkında düzenli bilgi alındı. Ekip 8 yıl sonra hangi hastaların prostat kanseri geliştirdiğini belirlemek için kanser kayıtlarını kullandı. 1.254 kişiye kanser teşhis konuldu.

Öte yandan fındık, sebze, baklagiller, meyveler ve güçlendirilmiş tahıllar gibi süt ürünü olmayan kalsiyum kaynakları ile prostat kanseri arasında hiçbir bağlantı tespit edilmedi.

Az yağlı veya yağsız seçenekleri tercih eden insanlarla karşılaştırıldığında, tam yağlı süt tüketenler arasında prostat kanseri riskinde 'minimum' farklılık vardı.

RİSK ALTINDAYSANIZ ‘HAYVANSAL SÜT TÜKETMEYİN’ UYARISI

Araştırmaya liderlik yapan ve üniversitede dahiliye, kardiyovasküler hastalık uzmanı olan Dr. Gary Fraser, günde 150 gram süt tüketen insanlarda riskin artmadığını söyledi. Bu miktar da bir fincan sütün yaklaşık üçte ikisine denk geliyor.

Dr Fraser, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan veya diğer risk faktörleri olan erkekleri, bulgular netleşene kadar süt içme konusunda 'temkinli olmaya' davet etti. Öte yandan “Risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, soya, yulaf vb. hayvansal olmayan süt alternatiflerini tüketin” dedi.

Etkisi kanıtlandı: Akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlüyor Berberin, geleneksel tıpta kullanılan bir bahçe çalı bitkisidir. Şeker hastalığına iyi gelen ve kanserle savaşan berberin bitkisinin birçok faydası vardır. Bu bitkiyle yapılan son araştırma hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun “Berberin bitkisinin, akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi” dedi.

Kanser tedavisinde bir ilk: 6 ayda tüm hastalar iyileşti ABD’de kanser tedavisi üzerine yeni yapılan ve yüz güldüren çalışmanın sonuçları açıklandı. 18 rektum (kalın bağırsak) kanser hastasının katıldığı araştırmada tüm hastalar iyileşti. Katılımcılarda fiziksel muayene, endoskopi ve PET taramalarında herhangi bir kanser hücresine rastlanmadı.