Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Avrupa Birliği'nin 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığı 40 milyon Avroluk hibe finansman ile inşa edilen Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi projesi, Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek. Hastanenin açılış törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, AB Komisyonu DG NEAR B Direktör Yardımcısı Henrike Trautmann, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve hastane çalışanları katıldı.

BÖLGEDE ARTAN TALEBE CEVAP VEREBİLECEK YENİ KAPASİTE

35 yıldır hizmet veren mevcut devlet hastanesinin yerine daha büyük, daha kapsamlı ve daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmak üzere kurulan yeni hastane, son yıllarda göç nedeniyle bölgede artan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılayabilecek.

Mevcut hastane 150 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, yeni hastanede hastalar tek ve çift kişilik odalarda 250 nitelikli yatak kapasitesi ile hasta bakımı yapılacak. A2 kategorisine yükselecek olan yeni hastane, artan uzmanlıklar, branşlar ve hizmetler sayesinde toplam 90 poliklinikte günde 6 bin kişiye poliklinik hizmeti verebilecek. Yoğun bakım hizmetleri de bir üst kategori olan 3. dereceye yükselecek ve yeni doğan yoğun bakım hizmeti devreye girecek.

KADINLARA KOLAYLIK

Anne oteli ve gebe okulunun yer aldığı hastane, kadınların özel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Hastane bünyesinde bir de çocuk parkı bulunuyor.

SON TEKNOLOJİ DEPREM İZOLATÖRLÜ HASTANE

Birinci decere deprem bölgesi olan Hatay için en son yönetmeliklerin gerektirdiği önlemler doğrultusunda deprem izolatörleri yerleştirilen bina, bölgedeki en güvenli binalardan biri durumunda. 25 diyaliz cihazının bulunduğu gelişmiş diyaliz merkezinin de yer aldığı hastanede son teknoloji ürünü MR ve bilgisayarlı tomografi yer alıyor.