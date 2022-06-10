Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, Çağla Şıkel’in sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ programına konuk oldu. Sağlıklı yaşam hakkında önemli açıklamalar yapan Karatay, deterjan ve bulaşık süngerlerinin kullanımı konusunda önemli noktalara değindi.

Norveç’te yapılan bir araştırma, bulaşık süngerlerinin bakteri yaydığını ortaya koymuştu. Uzmanlar, “Salmonella ve diğer bakteriler, süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır, bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması… Tek bir sünger, dünyadaki tüm insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir” uyarısında bulunmuştu.

“EVLER DETERJANLARLA DOLU, EN BÜYÜK ZEHİR BUNLAR”

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, evde sünger değil bez kullandıklarını belirtti, deterjanlar konusunda ise hayati açıklamalar yaptı:

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.”

“İÇLERİNDEKİ KİMYASALLAR DNA’YI BOZUYOR”

DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de evdeki deterjanların çöpe atılması gerektiğini şu sözlerle belirtmişti:

“Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.”

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