Türkiye Gazetesi

Kalkar kalkmaz hemen kahvaltı sofrasına oturulmamasını belirten Spector, kilo vermek isteyenlerin bunun yerine kahvaltı için birkaç saat beklemesi gerektiğini söyledi.

ZAYIFLAMAK İÇİN EN SAĞLIKLISI…

İngiliz profesörün bunun için gösterdiği gerekçe de basit. Artık çoğu insanın önceki nesillerdekinin aksine akşam yemeğini akşam 9’a doğru yediğini belirten Spector, bu şekilde "metabolizma ve kilo kaybı için en sağlıklısı olduğu kanıtlanan" 14 saatlik açlığın yerine gelmediğini ifade etti. Profesör, birkaç ay boyunca kahvaltıyı 11’den sonra yapmanın 2 ila 5 kilo verilmesine yol açabileceğini iddia etti.

KAHVALTIYI ATLAMAK DOĞRU MU?

Cheltenham Bilim Festivali’nde konuşan Spector, kahvaltı öğününün asla atlanmaması gerektiğine dair eski tavsiyelere de kulak asılmaması gerektiğini belirterek, “Kahvaltı yapmak bazılarını şişmanlatır” uyarısında bulundu.

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