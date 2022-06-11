Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Yaz aylarının gelişiyle birlikte aileler de tatil planlarını yapmaya başladı. Ebeveynlerin tatile dair en merak ettiği şey ise bebeklerinin yüzme konusu. Yüzme vücudun her kasını çalıştırabilen eğlenceli bir aktivite. Bunun yanı sıra bebeğin kendine olan özgüvenini artırır, rahatlatır ve enerji harcayacağı için iştahının artmasına sebep olur. Denge ve koordinasyonunu geliştirir, gaz problemlerinin azalmasının yanı sıra uyku düzeninin de iyileşmesini sağlar. Kısacası bebeğinizin sağlığı ve eğlenmesi için yüzmenin öğrenilmesi oldukça faydalı. Hemen hemen çoğu bebek de doğduğunda suyu sever. Çünkü yaklaşık olarak 9 ay anne karnında suda yaşamış olduğunu düşünürsek elbet doğduklarında da suya çok çabuk adapte olmaları kaçınılmazdır. Bu konuyla ilgili uzmanlar engel teşkil eden bir sağlık problemi yoksa 6. aydan itibaren bebeklerde yüzme eğitiminin başlanılmasını öneriyor. Ancak yüzme eğitimi için gecikilmemesi gerekir. Çünkü ne kadar ileri bir tarihe atarsanız bebeğinizin sonradan suya alışması da oldukça zor olacaktır. Artık günümüzde birçok bebek yüzme kursu da mevcut. Kurslarda bebeğin ayına göre suyun ısısından yapılan egzersizlere kadar her şey değişiklik gösterir.

GÖZ TEMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Kursla ilerlemek yerine bebeğinize yüzmeyi siz öğretmek istiyorsanız birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle bebeğinizin üşümemesi ve ürkmemesi için yüzme öğreteceğiniz havuzun suyunun kesinlikle soğuk olmaması şart. Ortalama 32 derecelik bir su sıcaklığını sağladığınız havuza bebeğinizi birden sokmamalısınız. Onun yerine omuzlarına kadar ara ara suya sokup çıkararak suya alışmasını sağlamalısınız. Havuz imkânınız yoksa da üzülmeyin. Bebeğinizin ilk yüzme deneyimini küvet veya minik şişme çocuk havuzlarında da yapabilirsiniz. En en en önemli şey ise göz teması! Bebeğiniz sizden alacağı güven duygusuyla kendisini çok daha rahat hissedecektir. Yine de yüzme konusunda aceleci olmamanız gerek. İlk etapta 10 ikinci etapta 20 dakika olacak şekilde günden güne süreyi artırmalısınız. İlk egzersizde sırt üstü yatırmalı, bacaklarını çalıştırmasına imkân tanımalı sonrasında ise sırasıyla kol çırpmayı, su üstünde durmayı öğretmelisiniz. Yüzüne mümkün olduğunca su gelmemesine özen göstermenizde fayda var. Her ne kadar anne karnından alışkın olsa da yüzüne gelecek su bebeğinizi korkutabilir. Bebeğiniz için cildiyle uyumlu güneş koruyucu krem, şapka, özel yüzme bezi almayı da unutmayın.

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