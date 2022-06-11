Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Cilt her insan için çok önemli. Her ne kadar iyi baktığınızı düşünseniz de cildinizin kalitesi zaman zaman bozulabilir. Bunu anlamanın yolları elbette ki var.

Cilt tonunuzda eşitsizlik, aşırı yağlanma, erken kırışıklık belirtileri, siyah nokta sorunu, gergin ve kuru bir cilde sahipseniz cildinizin kalitesi bozulmuş demektir. Peki düşen cilt kalitenizi nasıl yükseltebilirsiniz? Aslında sağlıklı bir cildin anahtarı oldukça basit ve zahmetsiz. Örneğin kaliteli ve düzenli bir uyku, gün içinde bol su tüketmek, güneşin zararlı ışınlarından olabildiğince korunmak, her ne kadar zor olsa da stres kaynaklarından uzak durmak ve tabii ki cildinize iyi gelecek doğru ürünleri seçebilmek için bir uzmandan destek almak.

Tüm bunları rutine çevirirseniz cilt dokunuzun hızlıca iyileşip, kusursuz bir görünüme kavuştuğunu gözlemleyebilirsiniz.

Çocuk ürünlerindeki kimyasal tehdide dikkat: Cilt tarafından emilip kolayca vücuda giriyor Amerika’da yapılan bir araştırma, çocukların kullanımına yönelik tekstil ürünlerinin yarısından fazlasında toksik kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu kimyasalların vücuda kolayca girebileceğini söyledi.