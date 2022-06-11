Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

İpek kumaşlar bilindiği üzere ipek böceklerinin ördüğü kozadan elde edilen bir protein lifidir. Kısacası her şeyiyle doğal bir yapıya sahiptir. İpek kumaştan üretilen saç tokaları hafif oldukları için özellikle migren rahatsızlığı olanların gönlünü fethedecektir.

Yaz sıcaklarının bastırdığı bu günlerde de gece bile saçınız bağlı uyumak isteyebilirsiniz. Yine ipek saç tokalarıyla bağlayarak hem ağrısız bir sabaha uyanırsınız hem de saçınızın nemini kaybetmemiş olursunuz. İpek saç tokalarınızı makine yerine elinizde yıkamayı ise unutmayın.

Baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısıyla ortaya çıkıyor… Dikkat, griple karıştırılıyor İçinde bulunduğumuz yaz aylarında klima kullanımı artıyor. Ancak bilinçsiz klima kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol; yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren klima hastalığı diğer adıyla lejyoner hastalığına karşı uyarıda bulundu.