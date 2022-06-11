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Dikkat eksikliği beynimizin frontal lob dediğimiz bölgesinde kanlanmanın azalmasından dolayı kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bu bölge bizim plan yapma, koordine olma, karar verme yetilerimizi etkiler. Dikkat eksikliğinin belirtileri arasında unutkanlık, dalgınlık, sırasını beklemede güçlük, eşyalarını kaybetme, yönergeleri takip etmede zorluk, dinleyememe, sık sık konuşmaları bölme, konuşmanın arasına girme gibi belirtiler görülmektedir.

ÖNERİLER İSE;

Bu çocuklarda beyaz şeker tüketimine son verilmeli.

Çocuğun B12 vitamini değerlerine baktırılmalı.

Çocuk doktorunun tavsiye ettiği dozda B12 desteği alınmalı.

0-3 yaşa ekran izletilmemeli, 3-4 yaş da ekran süresi yarım saat ile kısıtlı olmalı.

4 yaş ve üzerinde ise ekran izleme süresi 2 saati geçmemeli.

Bu çocuklarla sıralı oyunlar oynanmalı. Örneğin bowling, basketbol vb.

Görsel dikkat çalışmalarına önem verilmeli. Örneğin yapboz yapma, labirentler, resimde eksik yeri bulma, iki resim arasındaki farkı bulma gibi.

Çocuklar ile kurulan cümleler kısa ve net olmalı.

Ders çalışma saati her gün aynı saat olmalı.

Ders çalışacağı ortamda sadece çalışacağı dersin materyalleri bulunmalı.

Bu çocuklara sabırlı yaklaşılmalı.

Ertesi günün planı birlikte yapılmalı.

Çocuk ilgi alanı olan bir spor dalına yönlendirilmeli.

Özgüven problemi de olabileceğinden bu çocukların olumlu özellikleri aile içerisinde çocuğa söylenmeli.

Çocukla kaliteli zaman geçirilmeli.

Evde hep birlikte yapabileceğiniz kitap okuma vakti de bu çocuklarda dikkati toparlamaya yarayan olumlu bir etkinliktir. Evde ailece oynanan tombala, isim-şehir, sessiz sinema gibi oyunlar aile içi iletişimi güçlendirir. Aileler çocuklar için yararlı belgesellerden yararlanıp bir sinema zamanı da yapabilir. Bu çocuklarımız gün içinde yaşadığı olayları anlatmakta bazen güçlük yaşayabilirler bunun için de olay sıralama kartlarından yararlanılabilinir. Bu çalışmalar sırasında bizim de etkinliklere katılmamız çocuğa eşlik etmemiz ve eğlenmemiz son derece kıymetlidir. Bu çalışmalar çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler.

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