Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Hepimiz öncelikle açlığımızı gidermek için yemek yiyoruz. Bunun için de çoğunlukla besin seçimi yapmak yerine önümüze ne gelirse ya da atıştırmalıklarla karnımızı doyuruyoruz. Açlığınızı bastırmak için yediğiniz birkaç bisküviden sonra önce aşırı enerjik olduğunuzu sonra da yorgun düştüğünüzü fark ettiniz mi hiç? Peki ya hangi yiyeceklerle mutlu olduğunuzu hangilerinin sizi depresyona soktuğuna dikkat ettiniz mi? Metabolizmanın yakıtı olan yiyeceklerin aynı zamanda beyin ve ruh sağlığımızı da şekillendirdiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, doğru ve dengeli beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı...

GÜÇLÜ HAFIZA İÇİN AKDENİZ DİYETİ

Sebze ve meyve, sağlıklı yağlar, yağlı balıklar, zeytin ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz diyetinin beyin fonksiyonlarını olumlu etkilediğini söyleyen Dyt. Örkcü, “Akdeniz diyeti, bunama ve Alzheimer hastalığı riskini azaltan gıdalara odaklanır. Sağlıklı bir mikrobiyomu desteklemek için bir diyet sadece meyve ve sebzeleri değil, aynı zamanda işlenmemiş tahılları, deniz ürünlerini, probiyotik ve prebiyotikleri de içermelidir. Yapılan bir araştırmada Akdeniz diyeti uygulayan 50 yaşındaki kadınların beyinlerinin, tipik bir diyet uygulayan aynı yaştaki kadınlardan beş yıl daha genç göründüğü tespit edildi” dedi.

BATI TİPİ DİYET BEYİN DÜŞMANI

Hızlı, kolay erişilebilir ve hatta ödül hissi veren yiyeceklere odaklanan Batı tipi diyetin beyine zarar verdiğini söyleyen Örkcü, “Çoğu insan yüksek oranda işlenmiş gıdaların, rafine şekerlerin ve yağ oranı yüksek gıdaların bizi uyuşuk ve yorgun hissettirdiği, hatta baş ağrısı yaptığının farkında değildir. Atıştırmalık hazır gıdalar, tatlılar, burgerler, aromalı cipsler ve alkolsüz içecekler gibi yiyecekler dopaminde hızlı bir artışa sebep olduğu için kısa vadede mutlu eder. Ancak bu seçimler beslenmemizi ve bağırsak sağlığımızı bozduğu için beyin fonksiyonumuz ve zihinsel sağlığımız üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Modern Batı diyeti, beyin işlevini desteklemek, depresyonu azaltmak ve ruh halini iyileştirmek adına listenin en altında yer alır” diye konuştu.

Başta çilek olmak üzere flavonoid içeren kırmızı renkli meyveler yaşlanmanın zihinsel etkilerini azaltıyor.

BU YİYECEKLERİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Beyin sağlığı, güçlü bir hafıza ve mutluluk için şu yiyecekleri sofradan eksik etmeyin: Yeşil yapraklılar; beyni genç tutan polifenol içeriği yüksek kırmızı meyveler; Omega-3 içeren ceviz, badem, yer fıstığı ve yağlı balıklar; bitter çikolata; polifenol içeren ananas, tarçın, havuç, siyah ve yeşil çay; yeni hücre oluşumunu destekleyen kolin içeren yumurta; E vitamini içeren bulgur, esmer pirinç, karabuğday, çavdar, kinoa, yulaf ve D vitamini için bol güneş.

DEPRESYONU YOK EDEN BESİNLER

Yiyeceklerle depresyon riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu söyleyen Özden Örkcü, 10 ülkeden 21 araştırmanın değerlendirildiği bir metaanalizin bu ilişkiyi çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, “Bol meyve, sebze, kepekli tahıllar, zeytinyağı, balık, az yağlı süt ürünleri ve antioksidanlarla mümkün olduğu kadar az hayvansal gıda içeren beslenme tarzının depresyon riskini azalttığını gösteriyor. Tersine yüksek miktarda kırmızı ve işlenmiş et, rafine edilmiş tahıllar, tatlılar, yüksek yağlı süt ürünleri, tereyağı ve patates ağırlıklı beslenen kişilerde depresyon riskinin önemli ölçüde arttığı görülüyor” dedi.

Uzmanı cevapladı: Kan grubuna göre beslenme şehir efsanesi mi? Her gün yeni bir diyet haberiyle güne başlıyoruz… Son dönemlerde ise kan grubuna göre beslenme oldukça popüler. Peki, kan grubu diyeti gerçek mi, şehir efsanesi mi? Konuyla ilgili detayları uzmanından öğrenelim…