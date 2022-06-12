Türkiye Gazetesi

Hazırlanışı oldukça kolay olan su ve bozuk para dolu naylon torba tuzağı yurt dışında insanlar tarafından oldukça sık kullanılıyor fakat ülkemizde çok da yaygın değil. Bütün o kimyasal ilaçları ya da işe yaramayan yöntemleri bir kenara bırakın, bütün yazı yakınınızda sivrisinek vızıltısı olmadan geçirin. Peki, ama nasıl? Sivrisinekleri ne kovar? Eve sivrisinek gelmemesi için ne yapmak lazım? Sivrisinekleri evden uzak tutmak için yalnızca 3 malzeme gerekiyor: Su, buzdolabı poşeti ve bozuk demir para. Parayla satılan kimyasal ürünleri kullanmak yerine bir de bu yöntemi deneyin. Hazırlanışı da son derece pratik…

SİVRİSİNEKLER NASIL UZAKLAŞTIRILIR? İŞTE EN İŞE YARAYAN YÖNTEM…

Aşağıdaki malzemeleri bir araya getirip güneş gören bir yere astığınızdan sivrisinekler evinizden nefret edecek. Sivrisinekleri evden uzak tutan madeni para - su - poşet yöntemi için gerekli malzemeler şunlar:

-Plastik poşet

-Madeni bozuk para

-Su

Sivrisinekleri evden göndermek için hazırlanan tuzaktaki malzemeler zaten çoğu evde mevcut. Sivrisinekleri kaçıran yöntem için gerekli malzemeleri temin ettiyseniz hemen hazırlanışına geçelim.

Poşetin içerisine yarım litre kadar suyu doldurun. 6-7 adet de bozuk para ekleyin. Poşetin ağzını bağlayarak bir ip yardımıyla bağlayarak evinizin güneş alan bir yerine asın. Dilerseniz balkondaki iplere de takabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu…

İÇİNE SU DOLDURULMUŞ NAYLON TORBA İLE SİNEKLERİ KOVABİLİRSİNİZ

Peki, sivrisinekleri evden uzak tutan madeni para su poşet yöntemi neden ve nasıl işe yarıyor?

Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ışık kırılması tüm böcekleri rahatsız eden bir durum. Çünkü böcek ve sineklerin gözleri bizimkiler gibi değil. Mesela sineklerin bir gözünde binlerce minik gözcük bulunuyor. Bu nedenle çevrelerini tıpkı bir mozaik gibi görüyorlar. Sinek ve böcekler gündüz saatlerinde yönlerini güneş ışığının yansımasına göre, gece ise çevredeki diğer ışıkları baz alarak tayin ediyorlar. Işığın kırılması ise yön algılarını yitirmelerine sebep olarak onları şaşırtıyor. Ve bu durum aynı zamanda onlar için son derece sinir bozucu.

İnsan gözü ışık kırılmasına karşı dayanıklıyken sivrisinekler ve sineklerin gözü ışık kırılmasına karşı zayıf. Sivrisinekler için doğal sinek kovucu yöntemi siz de mutlaka deneyin, tüm yazı rahat bir şekilde geçirin.

Karıncaları öldürmeden evden uzaklaştıracak doğal yöntemler: Hem ucuz hem etkili... Evinizdeki karıncaları yok etmek için mutlaka deneyin Evdeki karıncaları ve karınca sürülerini yok etmenin birçok yolu var… Kimi durumlarda profesyonel yardım gerekirken, bazı çözümler ise kimyasal gerektirmeden sorunu ortadan kaldırabilir. Peki, özellikle yazın evi istila eden karıncalardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Karıncaları yok etmenin yolları neler? Evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle karıncalardan kurtulmanın en kolay ve zararsız yollarını sizler için bir araya getirdik.