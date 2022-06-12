Türkiye Gazetesi

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Peki, kene ısırması durumunda ne yapmak/ne yapmamak gerekiyor? Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, keneden ölümlerin arttığı şu günlerde önemli uyarılarda bulundu.



Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan kene ısırmaları sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Ardı ardına gelen keneden ölüm haberleri, dikkat edilmesi gereken tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi.



Havaların ısınması ve yağışların etkili olmasıyla birlikte Trakya Bölgesi’nde de kene popülasyonunun arttığına dikkati çeken Uğur Cengiz Çakır, kenenin ağzında viral enfeksiyon virüs bulunduğunu söyledi. Kene ısırdıktan sonra kontrolsüzce kopartılırsa kenenin ağzındaki virüsün vatandaşa enjekte olduğunu anlatan Çakır, kenenin kopartılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti.

KENE KONTROLSÜZCE ÇIKARILIRSA…

Piknik için hayvanların otlatıldığı otlaki alanların tercih edilmemesi çağrısında bulunan Çakır, bu dönemde piknik alanlarına giden vatandaşların mutlaka kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade ederek, piknik sonrası eve geldiklerinde üst baş kontrolü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Kontrol ettiklerinde kene varsa kesinlikle müdahale etmemeleri gerektiğinin altını çizen Çakır, kenenin kontrolsüzce kopartıldığı takdirde vatandaşı ısırdığı yerden ağzındaki virüsü vatandaşa enjekte ettiğine bir kez daha dikkat çekti.

Uzman isimden korkutan kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları arttı. Can kaybı ve yeni vaka haberlerinin gelmesi ile birlikte uyarıda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.

Uzmanından kene uyarısı: Dokunmadan acile gidin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbaharla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı, “Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz” dedi.