Türkiye Gazetesi

PLOS dergisinde yayımlanan bir çalışmada doğumdaki cinsiyet oranının (sex ratio at birth -SRB) çok sayıda kirletici maddeyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, ABD ve İsveç'te kirliliğe maruz kalan milyonlarca ebeveynden doğan bebeğin cinsiyetini değiştirmiş olabileceği aktarıldı.

Çalışmada cıva, krom ve alüminyum kirliliğinin daha fazla erkek bebek doğmasıyla ilişkili olduğu, kurşun kirliliğinin ise kız bebek sayısını artırdığı vurgulandı.

YOKSULLUK, İŞSİZLİK, HAVA SICAKLIĞI DA ETKİLİ

Chicago Üniversitesi ve Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'ndeki ekipler ABD nüfusunun yarısını (150 milyon) ve İsveç nüfusunun tamamını (9 milyon) inceledi ve birbiriyle bağlantılı 100'den fazla olası faktörü keşfetti. Bu faktörlerin yanında kirliliğin yanı sıra ebeveynlerin stres düzeyleri, bölgedeki yoksulluk, işsizlik, hava sıcaklıkları da vardı.

Çalışma PLOS isimli biyoloji dergisinde yayımlandı. Araştırmada 8 yıldan uzun bir süre Kuzey Amerika nüfusu ve 30 yılı aşkın bir süre İsveç halkı incelenirken, verilerin son derece kapsamlı olduğu bildirildi.

Araştırmanın bulgularında cıva kirliliği ve endüstriyel tesislere yakınlık gibi bebeğin cinsiyeti üzerinde en önemli etkiye sahip faktörlerin oranı yüzde 3’e kadar değiştirdiği aktarıldı.

PEKİ, KİRLİLİK BİR BEBEĞİN CİNSİYETİNİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Bebeklerin doğumdaki cinsiyet oranı (SRB), gebe kalma sırasında belirleniyor.

Ancak bilim insanları, hormonal faktörlerin hamilelik sırasında farklı koşullarda her iki cinsiyetten daha fazla embriyoyu etkileyebileceğini ve bu durumun cinsiyet oranlarını değiştirebileceğini söylüyor.

Bununla birlikte, bu yeni araştırma, hem hava hem de su kaynaklı kirleticilerin de cinsiyet oranını etkilediğini gösteriyor.

Etkili hava kirleticileri arasında demir, kurşun, cıva, karbon monoksit, alüminyum ve poliklorlu bifeniller bulunurken; su kirleticileri arasında krom ve arsenik önemli rol oynuyor.

Chicago Üniversitesi'nde baş araştırmacı Andrey Rzhetsky, "Cinsiyet oranı ve doğumla ilgili pek çok efsane var ancak araştırmaya başladığınızda, gerçek veriler üzerinde test edilen her şeyin nispeten küçük örnekler üzerinde yapıldığı ve bazı ifadelerin hiçbir şekilde gözlemlere dayanmadığı ortaya çıkıyor” dedi.

İngiltere'deki Chester Üniversitesi Chester Tıp Okulu'nda öğretim görevlisi olan ve bulguları gözden geçiren Gareth Nye ise “Bu haber ne kadar endişe verici olursa olsun, dünyanın her yerinde, çeşitli ortamlarda her gün milyonlarca sağlıklı çocuk dünyaya geliyor. Yediğimiz içtiğimiz veya soluduğumuz her şeyin vücudumuza zarar verme potansiyeli var” şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir? Anne baba olma hayali kuran bireylerin doğal yolla çocuk sahibi olamaması durumunda tüp bebek tedavisi tercih ediyor. Peki, tüm bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor? Tüm bebek tedavisi için gerekli durumlar neler? Tüp bebek tedavisi ne zaman yapılır? Konuyla ilgili tüm soruların cevapları…

Gerçek zamanlı büyüyen hafızasıyla öğrendiklerini hatırlayan sanal bebekler geliyor Metaverse (sanal evren), sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisi özellikle son bir yıldır büyük bir ivme kazandı. Teknoloji devi Meta ve Google, bu alanlardaki çalışmaları ile öncü şirketler arasında gösterilirken gelecek yıllarda sanal gerçekliğin korkunç boyutlara ulaşması muhtemel görünüyor.