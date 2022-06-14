Türkiye Gazetesi

Antikorlar, kişide halen enfeksiyon olduğunu ya da daha önce enfeksiyon geçirilmiş olduğunu gösteriyor. Araştırmada en yüksek oran, yüzde 20 ile Orta Avrupa’da çıktı. Bunu yüzde 15,9 ile Doğu Asya ve yüzde 13,5 ile Batı Avrupa takip ediyor. Lyme hastalığında en düşük oranlar ise Karayipler (yüzde 2), Güney Asya (yüzde 3) ve Okyanusya’da (yüzde 5,3).

GRİP BENZERİ SEMPTOMLARI TETİKLEYEBİLİR

Lyme hastalığı, kene ısırığı yoluyla yayılan bakteriyel bir enfeksiyondur. Vücutta döküntüye sebep olur ve grip benzeri semptomları tetikleyebilir. Hastalık genellikle haftalar veya aylar içinde antibiyotiklerle iyileşir. Lyme hastalığı nadiren ölümcül de olabiliyor.

Lyme hastalığı, tedavi edilmediğinde, enfeksiyondan birkaç ay sonra vücudunuzun diğer bölümlerine yayılarak, artrit ve sinir sistemi sorunlarına neden olabilir.

EN KAPSAMLI İNCELEME

Araştırmacılar, BMJ Global Health dergisinde yayımladıkları çalışmalarıyla ilgili olarak, “Bu, hastalığın dünya çapında yaygın olduğunu gösteren en kapsamlı ve güncel sistematik incelemedir" ifadesini kullandılar.

Dikkat, korkutan uyarı geldi: Kene ısırırsa sakın yapmayın, hemen enjekte oluyor Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbahar ve yazla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, kenenin nasıl enjekte olduğuna dair uyarıda bulunarak, kene ısırdığında yapılmaması gereken en önemli noktayı belirtti.

Uzman isimden korkutan kene uyarısı: Bu seneki vakalar sıkıntılı ve hızlı seyrediyor Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) vakaları arttı. Can kaybı ve yeni vaka haberlerinin gelmesi ile birlikte uyarıda bulunan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.