Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede görülen yaklaşık 1300 kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsünün ‘damgalama’ ve ‘ırkçılık’ ile ilgili endişeler nedeniyle isminin değişmesi üzerinde tartışıyor.

Geçen hafta 30'dan fazla uluslararası bilim insanı, maymun çiçeği isminin ‘ayrımcı’ ve ‘damgalayıcı’ olduğunu, virüsün yeniden adlandırılması için ‘acil’ bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nden bir sözcü yeni ismin coğrafi bölgelerden ve hayvan isimlerinin dışında olması gerektiğini söyledi.

“SADECE YANLIŞ DEĞİL, AYRIMCI VE DAMGALAYICI”

Bilim insanlarından oluşan bir grup DSÖ’ye gönderdikleri online mektupta, “Mevcut küresel salgın bağlamında, bu virüsün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve adlandırılması sadece yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır” ifadelerini kullandı.

Bir sözcü, DSÖ'nün daha uygun isimler çerçevesinde uzmanlara danışılması gerektiğini söyledi.

Sözcü, söz konusu e-postada hastalıkların adlandırılırken "olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve herhangi bir kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel, profesyonel veya etnik gruba zarar vermekten kaçınmak amacıyla yapılması gerektiğini" söyledi.

DAHA ÖNCE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan, Afrikalı basın mensupları, maymun çiçeği virüsü haberlerinde siyahilerin fotoğraflarının kullanılmasına tepki göstermişti. Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği belirtilmişti.

Söz konusu açıklamada, maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesinin kınandığı belirtilmiş, “Eğer Avrupa ve Amerika'daki maymun çiçeği virüsü salgınından bahsediyorsanız Avrupa ve Amerika'daki hastanelerden fotoğraflar kullanmalısınız” denmişti.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı: Brezilya’da ilk vaka görüldü Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü Brezilya’ya da sıçradı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Ülke şokta: Maymun çiçeği hastası adam hastaneden kaçtı Meksika’da ilk maymun çiçeği tespit edilen hasta, hastaneden kaçtı. Meksikalı yetkililer, maymun çiçeği teşhisi konulan ABD vatandaşı hastanın hastaneden kaçtığını doğruladı. Hastanın ülkesine dönmek için bunu yaptığı tahmin ediliyor.