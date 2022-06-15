Türkiye Gazetesi

Covid-19 virüsünün kanı koyulaştırıcı etkisinden dolayı pandemi sürecinde kan sulandırıcı ilaçlar birçok hekim tarafından tavsiye edildi. Pandemiyle birlikte kan sulandırıcıların kullanım sıklığında artış oldu. Ancak son dönemde kullanım sıklığı artan ve bilinçsiz şekilde kullanılan kan sulandırıcılar endişe oluşturuyor. Kan sulandırıcı kullananlar ve kiraz tüketmek isteyenler ise kiraz kan sulandırır mı, kan sulandırıcı kullananlar kiraz yiyebilir mi gibi soruları merak ediyor. Bu soruların cevaplarına dair merak edilenleri sizler için araştırdık.

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ YERKEN DİKKAT

Kiraz, salisilik asit içeriğinin fazla olduğu meyvelerin başında geliyor. Salisiliik asit içeriği fazla olan meyvelerde ise kanı inceltici özellik bulunuyor. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte çok fazla kiraz yenirse mide ve idrar yolu kanaması olabileceği gibi daha ölümcül kafa içi kanamalarına da sebep olabiliyor. Bu nedenle kiraz yerken kan sulandırıcılara dikkat etmek gerekiyor.

Bununla birlikte kanın pıhtılaşma süresinin uzamasına yardımcı olan kan sulandırıcı ilaçlar, bazı besinlerle etkileşime girerek yan etki meydana getirebilir. Öte yandan K vitamini bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesi kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir. Çünkü K vitamini kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Bu nedenle kan sulandırıcı kullananlar K vitamini içeren besinleri sınırlı tüketmelidir. En doğrusu ise bir uzmana danışmaktır. Kan sulandırıcı ilaç tüketenler ne yiyip ne içmeleri gerektiğini mutlaka bir doktora danışmalıdır.

KİRAZ KAN SULANDIRIR MI?

Kirazın kan sulandırıcı etkisi mevcuttur. Salisilik asit içeriğine sahip olması sayesinde kan inceltici özelliği bulunan kiraz, kanın kolayca sulanmasına neden olabilir. Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan kirazın faydaları çok ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan kalp ve tansiyon hastaları da kirazı dikkatli tüketmelidir. Kiraz çok fazla yendiğinde kanı sulandırır. Öyle ki aşırı miktarda kiraz tüketilmesi beklenmeyen iç kanamalara neden olabilir. Sağlığınız için dengeli kiraz tüketimi yapmanız gerekir. Aksi durumda kanın fazla incelmesi veya sulanması söz konusu olur. Bu durumda da ide ve idrar yolu kanamaları meydana gelebileceği gibi aynı zamanda kafa içi kanamalar da oluşabilir. Kanı sulandıran meyvelerden olan kirazı yerken dikkatli olmak gerekir.

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Kan sulandırıcı ilaçların en önemli yan etkisi kanamadır. Kanın pıhtılaşma yeteneğini azalttıkları için kanamayı kolaylaştırır ve kanamanın durmasını zorlaştırırlar. Kan sulandırıcı ilaç kullanıldığını bilerek ve gerekli önlemleri alarak dikkatli olunduğunda normal yaşantı kolayca sürdürülebilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar kanama riskini artıracak kesici aletleri kullanırken dikkat etmelidir. Bisiklet veya motosiklet kullanırken kask takmalı, sürüş esnasında azami dikkat gösterilmelidir. Yapılacak sporlarda da travma riski en az olmalıdır.

- Diş çekimi, enjeksiyon veya bazı ameliyatlar kanama riskini artırır. Operasyon geçirecekler, diş çektirecekler veya implant yaptıracaklar kan sulandırıcı ilaç kullandıklarına dair doktorunu bilgilendirmelidir.

- Kan sulandırıcı ilaç kullananlar beslenmelerine dikkat etmeli. Çünkü kanın pıhtılaşma süresinin uzamasına yardımcı olan kan sulandırıcı ilaçlar bazı besinlerle etkileşime girerek yan etki oluşturabilir.

- K vitamini bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesi kan sulandırıcı ilacın etkisini azaltabilir. Bu nedenle bu ilacı kullananlar K vitamini içeren besinleri sınırlı tüketmelidir.

- Kan sulandırıcı almayı aynı gün içinde hatırladıysanız aklınıza geldiği an ilacınızı alabilirsiniz. Eğer ertesi gün aklınıza geldiyse normal saatinde ilacınızı almaya devam edin, ek doz almanıza gerek yoktur.

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