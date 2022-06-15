Türkiye Gazetesi

Sağ kalça ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede değerlendirmeler sonrası yumurtalığında 30 santimetre civarında dev kist olduğu tespit edilen hemşire Seda Özçelik, geçirdiği başarılı operasyon ile yumurtalığındaki dev kistten ve ağrılarından kurtuldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat’ın, 1,5 saatte gerçekleştirdiği operasyon ile hasta ameliyattan sonra 2 gün süren takibin ardından sağlıkla taburcu oldu.

6,5 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KİST ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrası hastanın yumurtalığından 6,5 kilo ve 30 santimetre büyüklüğünde kisti başarıyla çıkarttıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat şu bilgileri paylaştı:



“Hastamız açık ameliyat olmak istemediğinden araştırmalar üzerine tarafımıza başvurmuş. Burada yaptığımız radyolojik değerlendirmeler sonrası kitlenin karın içerisinde dev görünümünden dolayı bağırsak veya yumurtalık bölgesinde olduğu tam net ayırt edilemediğinden kitlenin bağırsak bölgesinde olması ihtimaline karşılık önlem olarak Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Nihat Polat’ı ameliyatımıza davet ederek hem tanı hem tedavi amaçlı laparoskopik ameliyat planladık. Ameliyat esnasında karın içine girdiğimizde kitlenin bağırsağında değil, yumurtalıklarında ve yaklaşık 30 cm çap, 6 kilo ağırlık civarında kist olduğunu gördük. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın ardından 2 günlük gözlem sonrası hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”

“KADINLADA SIK RASTLANAN BİR DURUM”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, yumurtalık kistinin bazı hastalarda acı, ağrı ve baskı şeklinde belirti verdiğini, bazı hastalarda ise hiçbir belirti göstermediğini ve tesadüf sonucu tespit edilebileceğinin altını çizdi. Opr. Dr. Çobanoğlu, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, sinsi ilerleyen hastalıklar için kadınların vücutlarını tanımalarını ve jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Kist ameliyatı anneliğe engel mi? Birçok kadında kanser endişesi yaşatan yumurtalık kistleri, anneliğin önünde de önemli bir engel. İnatçı ve 5 santimi geçen kistlerin ameliyat edilmesi gerekiyor.

Çikolata kistine dikkat! Spesifik bir belirtisi olmadığı için tanısı 10 yıl gecikebiliyor Dünyada 176 milyon kadında olduğu düşünülen ve halk arasında ‘çikolata kisti’ olarak bilinen endometriozisin spesifik bir belirtisi olmadığı için tanısı 7-10 yıl gecikebiliyor. Peki, çikolata kisti hangi yaşlarda görülür? Çikolata kisti nasıl anlaşılır? Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, endometriozis (çikolata kisti) hakkında önemli bilgiler verdi.