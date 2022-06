Türkiye Gazetesi

Duygusal buluşmanın kahramanı Koşay, 1995'te uzmanlığını tamamladıktan sonra, asteğmen olarak göreve başladığını, Bosna Hersek'e bir tesadüf eseri geldiğini, o yıllarda çok sıkıntılı bir dönemden geçen ülkede bir yıl doktorluk hizmeti verdiğini, hem Türk taburundaki askerleri hem de yerel halkı tedavi ettiğini dile getirdi.

Görevi süresince Bosna Hersek'in köylerini de ziyaret ettiğini ifade eden Koşay, "Emsada ile o yıllarda tanıştım. Sanırım 2-3 yaşlarındaydı ve ayaklarında deformiteleri vardı. Çok iyi tedavi edilmemişti. Kendisini burada yerel bir hastanede ameliyat ettim. Sonrasında buraya yakın bir köyde yaşadıkları için ailesiyle çok iyi ilişkilerimiz oldu" dedi.

“ONU GÖRDÜĞÜME ÇOK MUTLU OLDUM”

Emsada'nın hiç unutmadığı hastalarından biri olduğunu belirten Koşay, şöyle devam etti:

"Emsada, yıllar sonra sosyal medya aracılığıyla bana ulaştı ve yazıştık. Ben Saraybosna'ya bir toplantı için geldim ve öncesinde Emsada'ya yazdım. O da geleceğim için çok heyecanlandı. 27 yıl önce bir yılımı geçirdiğim Zenica'ya tekrar geldim. Emsada'yı gördüm. 29 yaşına gelmiş ve iki çocuğu var. Tabii gerçekten bir doktor olarak, hastanızın iyi olduğunu görmek sizi çok mutlu eder ama 27 yıl sonra çok uzakta bir yerde kendisini tekrar görmek ve büyüdüğüne, çocuklarının olduğuna şahit olmak çok heyecan ve mutluluk verici bir deneyim. Onu gördüğüme çok mutlu oldum."

Koşay, Emsada'nın kendisi için, ikilinin 27 yıl önceki fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladığını ve bunun kendisi için çok özel bir hediye olduğunu söyledi.

“İKİNCİ AİLEM GİBİ OLMUŞLARDI”

1991 Zenica doğumlu Emsada, doğuştan topuk deformasyonu yaşadığını ve ailesinin 1995'te kendisini ameliyat ettirmek için çok uğraştığını ifade etti.

Emsada, "Savaş yılları olduğu için dışarı da hareket etmemiz de çok mümkün değildi. Bize Türk Birliği'ndeki doktorları tavsiye ettiler. Orada ameliyatımın yapılabileceğini söylediler. Bu vesileyle Doktor Can ve Ayşe Hanım (savaş yıllarında Bosna Hersek'te bulunmuş teğmen, şuan emekli albay) ve birçok iyi insan ile tanıştık. Doktor Can, o yıllarda bize her anlamda destek verdi. Bizim için doktordan öte, aile dostu, akraba kadar yakın muhteşem insanlardı. Çünkü o zor savaş yıllarında çok fazla dostumuz yoktu. Finansal durum da çok kötüydü." diye konuştu.

Koşay'ın kendisini ameliyat etmek istediğini kaydeden Emsada, önceki ameliyatların başarılı olmadığını, ancak Koşay'ın ameliyatının ardından yürümeye başladığını anlattı.

Emsada, "Koşay Türkiye'ye döndüğünde çok duygusal anlar yaşadık. Bugün bile o anları anlattığımda zorlanıyorum. Ailemin bana verme şansı olmayan her şeyi sundular, ikinci ailem gibi olmuşlardı. Aldıkları oyuncakları her zaman hatırlayacağım. Doktor Can'ın bu gelişi beni çok mutlu etti. Bosna'yı ziyaret ettiği için kendisine çok müteşekkirim." dedi.

Emsada, Türk doktorun Türkiye'ye dönüşü sonrası irtibatlarının koptuğunu, ailesine ait olan evin savaşta zarar gördüğünü ve başka bir yere taşındıkları için adreslerini değiştirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ablasının bir Türk vatandaşıyla evlendiğini söyleyen Emsada, eniştesinin bu hikayeyi duyduğunu ve bunun üzerine ilk olarak yine o yıllarda Bosna Hersek'te görev yapan Ayşe Kil'e ulaştıklarını, kendisinden Koşay'ın telefon numarasını aldıklarını ve tekrar irtibat kurduklarını dile getirdi.

İçinde bulunduğu anların hiçbir maddi karşılığının olamayacağını ifade eden Emsada, "Her gün çocuklarıma iyi insanlar olmalarını söylüyorum. Çünkü geçen yıllar ve zaman yapılan iyilikleri silemez." diye konuştu.

Baba ile oğlunun ağlatan buluşması Mısır'da 270 gündür açlık grevini sürdüren Muhammed Soltan, uzun zaman sonra İhvan'ın önderlerinden olan babasıyla görüşme imkanı buldu.

ABD'de ağlatan buluşma! "Bir rüyadan daha fazla bir şey" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği etkinliğe katıldı. Erdoğan burada büyük bir coşkuyla karşılandı.