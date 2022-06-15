Türkiye Gazetesi

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi. Bunun üzerine genel cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.

İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

"ERİŞKİN YAŞLARDA GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİL"

Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, yaptığı açıklamada, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.

Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:

"Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor."

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise "Yabancı cisim yutan psikotik hastalık tanısı olan hastamızın cerrahi tedavisi başarıyla gerçekleştirildi. Çocuklar ve psikyatrik tanılı hastalarımızın yabancı cisim yutma tehlikesine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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