Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 7 Mayıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsünün ardından vakalar artmaya devam ediyor. Maymun çiçeği virüsü Türkiye’ye yaklaştı. Virüs, komşu Gürcistan’da da görüldü.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi’nce yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi" ifadesi kullanıldı.

YUNANİSTAN’DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Avrupa'da etkisini artıran maymun çiçeği virüsü komşu Yunanistan'a da sıçramıştı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirilmişti.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edilmişti. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeği virüsünün adı değişiyor! Gerekçesi belli oldu Son günlerde birçok ülkede görülen ve beraberinde endişeleri de getiren maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çeken bir adım atılıyor. Bilim insanlarından oluşan bir grup mevcut ismin ‘ayrımcı’ ve ‘damgalayıcı’ olduğu gerekçesiyle maymun çiçeği virüsünün adının değişmesini talep etti. Talebi kabul eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüse yeni bir isim arayışında.

Ülke şokta: Maymun çiçeği hastası adam hastaneden kaçtı Meksika’da ilk maymun çiçeği tespit edilen hasta, hastaneden kaçtı. Meksikalı yetkililer, maymun çiçeği teşhisi konulan ABD vatandaşı hastanın hastaneden kaçtığını doğruladı. Hastanın ülkesine dönmek için bunu yaptığı tahmin ediliyor.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı: Komşu'da alarm Avrupa'da etkisini artıran maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.