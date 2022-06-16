Türkiye Gazetesi

Bamya tohumu, birçok vitamin ve mineral içeren, lif yönünden de oldukça zengin olan bir besin. Minicik tohumlarıyla adeta şifa dağıtıyor. Öyle ki Asya’da tıbbi birçok amaçla da kullanılıyor. Uzmanlara göre bamya tohumu diz için çok faydalı; menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine iyi geliyor. İbrahim Saraçoğlu gibi alanında uzman isimler bamya tohumu kullanımını destekliyor. Bamya tohumunun dizlere faydaları merak edilenler arasında. Popülerliği artan bamya tohumu ile ilgili kullanıcılar arama motorunda diz için bamya tohumu nasıl kullanılır, dizler için bamya tohumu kürü, bamya tohumu dize faydaları gibi konuları sıklıkla araştırıyor. Biz de araştırılan bu konu ve soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

DİZ İÇİN BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Doktor kontrolünden sonra bu tohumu kullanmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Pek çok uzman gibi İbrahim Saraçoğlu da bamya tohumunun kullanımı destekliyor. Bamya tohumu menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemleri için bitkisel bir çözümdür. Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi ya da kür olarak yapıp tüketmesi önerilir.

DİZLER İÇİN BAMYA TOHUMU KÜRÜ

Dizler için bamya tohumunun faydalarından yararlanmak isteyenler bamya tohumu kürü nasıl hazırlanır sorusunun cevabını merak ediyor. Bamya tohumu kürü için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin veya toz havanda toz haline getirin. Bu tozun üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip bir macun elde edin. Bamya tohumu kürünü 1 hafta boyunca günde bir çay kaşığı olarak tüketin.

BAMYA TOHUMU DİZLER İÇİN NASIL TÜKETİLİR?

Bamya tohumu; menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine şifaları ile faydalı. Bamya tohumunun dizler için tüm bu faydalarından yararlanmak isteyenler “Bamya tohumu nasıl kullanılır” sorusunu arama motorlarında sıklıkla arıyor. Bamya tohumu tane tane yenebileceği gibi kür olarak da yapılabilir. Ayrıca bamya tohumu ezilerek kaynar suda demlenip çay olarak içilebilir. Bamya tohumunun yararları için bu süper besini tane tane yiyebilirsiniz. Öte yandan bamya tohumunu ezerek toz haline getirip kaynar suda demleyerek çayını içebilirsiniz. Bamya tohumunu yukarıdaki tarifteki gibi kür olarak tüketebilirsiniz. 10 adet bamya tohumunu akşam oda sıcaklığındaki suya ekleyip ağzını kapatın. Sabah uyandığınızda bu suyu içebilirsiniz.

DİZLER İÇİN BAMYA TOHUMU NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Bamya tohumu günde 5 ila 10 arasında yutulabilir. Ancak bamya suyunu içmek ya da bamya tohumu kürünü tüketmek daha faydalıdır. Dilerseniz akşamdan bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 10 tane bamya tohumu atıp sabaha kadar bekletebilir, sabah uyanınca da bu suyu içebilirsiniz. Bu küre bir süre ara verip tekrar tüketebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU DİZE FAYDALARI

-Bamya tohumunun en çok duyulan faydası diz sağlığına olan etkisidir. Bamya tohumu dizdeki sıvı kaybına iyi gelir, dizdeki ağrıları geçirir.

-Magnezyum, demir, A ve C vitamini bol lifli bamya tohumu, diz kıkırdak sıvısı kaybının tedavisinde etkilidir. Birçok kişide görülen eklem ve diz ağrılarının nedeni olan sıvı kaybı, düzenli bir şekilde bamya tohumu kullanılarak giderilebilir.

- Merdivenden inerken diziniz çözülüyorsa, düşecek gibi oluyorsanız kireçlenme probleminiz olabilir. Bu durumun tedavisinde de fizik tedavinin yanı sıra bamya tohumunun faydalarından yarar sağlayabilirsiniz.

- Dize faydalarıyla dikkat çeken bamya tohumu, eklem ağrıları şikayetinizi sonlandıracak bir kaynak olabilir. Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi ya da kür olarak uygulaması önerilir.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

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