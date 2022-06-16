Türkiye Gazetesi

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Türkiye'nin ilk Covid-19 servisi yoğun bakım kapılarını kapattı Vaka sayısının 1000'in altına düşmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı" dedi.

Türk bilim insanları ispatladı: Covid-19 tedavisinde etkili Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede zeytinyağı tüketilmesi önerisinde bulunuyordu. Türk bilim insanları, zeytinyağının covid-19’a faydasını kesin olarak kanıtlayan bir çalışma yapıldı. Koronavirüse yakalanan hastalar üzerinde dünyada ilk defa Giresun’da yapılan çalışmayla zeytinyağının hayat kurtaran etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.