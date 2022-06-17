Türkiye Gazetesi

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı, Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. Peki, kene ısırmasında müdahale nasıl olmalı?

“24 SAAT KALDIĞINDA BULAŞTIRICILIK İHTİMALİ ARTIYOR”

Acil Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Yılmaz Zengin, kenelerin normalde kış aylarında toprak altında yaşadığını belirterek havaların ısınmasıyla birlikte toprak altından çıktığını hatırlattı. Daha sonra özellikle hayvanlarla bulaşıcılığı arttığını aktaran Zengin şöyle konuştu:

“Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşanlar ya da havaların ısınmasıyla birlikte pikniğe gidenlerde bu vakalarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarda keneler vücuda yapıştığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak öncelikli hedefimiz olmalı. Ama hastaneye ulaşma imkanımız yoksa uygun şekilde çıkarılmaya çalışılabilir. Keneler insan vücuduna yapışıp 24 saat kaldığı zaman bulaştırıcılık ihtimali artıyor. Keneler kendileri direkt hastalık taşımıyor. Taşıdıkları bakteriler ve virüsler aracılığıyla hastalık oluşturmakta. Eğer ulaşmakta zorluk çekilecekse kene uygun bir şekilde çıkartılması gerekiyor.”

“YANLIŞ MÜDAHALE TEHLİKE SAÇIYOR”

Dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Keneyi direkt baş kısmından uygun bir pense ya da halk arasında cımbız dediğimiz şey ile tutup sağa sola hafif hafif sallayarak kenenin bırakmasını sağlayıp çıkarılması gerekiyor. Yoksa üzerine sıvı sabun koyayım, keneyi ezeyim yapmamamız gerekiyor. Niye? Kenenin ağız kısmı yapıştığı için bastırdığımız zaman kenenin içinde taşıdığı mikroorganizmalar insan vücuduna daha hızlı nüfus edip, hastalık oluşturma ihtimali daha fazla oluyor. Bizim açımızdan sevindirici olan bu bölgedeki keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) ateş gibi bir hastalık taşıma ihtimali çok düşük oluyor. Bu kene grubu daha çok İç Anadolu ve Orta Anadolu bölgesinde daha sık görülmekte. Yine işi garantiye almak için en yakın sağlık grubuna başvurup kırım Kongo ateşi açısından değerlendirme yapılması en uygundur” diye konuştu.

Korkutan tahmin: Dünyanın yüzde 15’i kene ısırığıyla bulaşan hastalığı taşıyor Çin'deki Kunming Tıp Üniversitesi, 1984 ve 2021 yılları arasında yürütülen ve 158.287 kişiyi kapsayan 89 Lyme hastalığı araştırmasını inceledi. Çinli bilim insanları, kan örneklerinin yüzde 14,5’unda Lyme hastalığını gösteren antikorlar tespit etti.

Dikkat, korkutan uyarı geldi: Kene ısırırsa sakın yapmayın, hemen enjekte oluyor Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbahar ve yazla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, kenenin nasıl enjekte olduğuna dair uyarıda bulunarak, kene ısırdığında yapılmaması gereken en önemli noktayı belirtti.