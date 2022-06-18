Türkiye Gazetesi

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Ali Rıza - Bircan Yücel Kılıç 2011 yılında Uludağ Üniversitesinde çalışırken tanışıp evlendi. İlk etapta hemen çocuk sahibi olmak istemediler. Ancak yıllar geçince bir problem olduğunu düşünüp yaşadıkları şehir olan Kayseri’de bütün iyi doktorların kapısını çalmaya başladılar. Hepsi de normal yolla çocuk sahibi olmalarının mümkün olmadığını kısırlık tedavileri ile bebek sahibi olabileceklerini söylediler. Çünkü Ali Rıza Kılıç’ın hiçbir problemi olmamasına rağmen Bircan Hanım’la aralarında kan uyuşmazlığı vardı. Ayrıca Bircan Hanım’ın düşüğe sebep olan pıhtılaşma bozukluğu ve rahminde tek boynuz denen durum söz konusuydu.

Defalarca aşılama tedavisi yaptırdılar. Buna rağmen hamilelik gerçekleşmeyince üç defa da tüp bebek denediler. Dördüncü denemeleri de düşükle sonuçlanınca artık bebek sahibi olmaktan ümitlerini kestiler.

EVLATLIK ALMAK ÜZEREYKEN BABA OLDU

Çocuk sahibi olma arzuları o kadar büyüktü ki, “Biyolojik çocuğumuz olmuyorsa biz de bir evlatlık alalım onu bağrımıza basalım, bize anne baba desin, bütün imkânlarımızı ona sunalım diyerek, Çocuk Esirgeme Kurumuna başvuruda bulundular. Çünkü aile içinden ‘çocuğunuz olmuyorsa boşanın’ baskıları gelmeye başlamıştı. Bekledikleri cevap Çocuk Esirgeme Kurumundan geldi. Bütün şartları yerine getirdikleri anlaşılınca uygun bebek çıktığında bu arzularının gerçekleşebileceğini bildirdiler.

Bu arada İstanbul’daki denemelerinden tanıdıkları kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’in yaşadıkları Kayseri’ye geldiğini öğrenince onu ziyarete gittiler. Prof. Dr. Gökalp Öner, kendilerinin zor bir vaka olduğunu ancak her şeye rağmen bebek sahibi olabileceklerini söyleyerek tedaviye başladı. Tek boynuzlu olan rahim kanalını histereskopi ile genişleterek hamileliğe hazır hâle getirdi. Çiftin istemesi hâlinde daha sonra tüp bebek yapabilmek için yumurta ve sperm güçlendirici ilaçlar vererek bu olayı unutmalarını ve bir tatile çıkmalarını istedi.

Kılıç çifti uzun bir tatilin ardından evlerine döndükten bir süre sonra mutlu haberi aldılar. Bircan Hanım hamileydi. Hem de doğal yollardan. 37 haftanın ardından Ayşe Başak dünyaya geldi.

MAHALLE BASKISI BUNALTMIŞTI

Ali Rıza Kılıç’ın ailesinden gelen baskılar onu baba olamamaktan daha çok üzüyordu. Ali Rıza Kılıç o süreci şöyle anlattı: Çevremdekiler sürekli olarak ‘Senin hiçbir sorunun yok, eşinden ayrılabilirsin” şeklindeki sözlerle baskı kurmaya çalışıyordu. Eşimi çok seviyordum aklımdan ayrılmayı geçirmedim. Ben baskılara göğüs gerdim ama eşim psikolojik olarak yıpranmıştı. ‘Senin babalık hakkını elinden alıyorum’ diyordu. Huzurumuz bozulmuştu. Çocuğu olmayan aileler asla umutsuzluğa kapılmasın. En zor durumda olan bizdik ama bakın evlatlık almaya hazırlanırken, eşimin hamilelik haberini aldık. Şimdi Ayşe Başak’la Babalar Günü’nü kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda bir de evlatlık alarak bu duyguyu ikiye katlayacağım” dedi.

37 HAFTALIK ZORLU MÜCADELEDE MUTLU SON

Prof. Dr. Gökalp Öner: Hastamızın tek boynuzlu rahmi, kan pıhtılaşması ve eşi ile kan uyuşmazlığı vardı. Normal bir kadına göre rahim kapasitesi yüzde 50 azdı. Önce histeroskopi yaparak rahim de bebek için yer açtım. Sonra rahmi bebek tutması için özel ilaçlarla hazırladık. Tüp bebek yapmaya karar verirsek kaliteli embriyolar elde edelim diye vitaminler vererek tatile gönderdim. 8 hafta sonra hamile olarak geri döndü. Sonrası daha da zordu. Pıhtılaşma için kan sulandırıcılar kullandık ve kan uyuşmazlığı için de belli aralıklarla iğne yaptık. Düşüğü engellemek için rahminin ağzına 12. haftada dikiş attık. 37. hafta sonunda kızlarını sağlıkla kucaklarına verdik.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir? Anne baba olma hayali kuran bireylerin doğal yolla çocuk sahibi olamaması durumunda tüp bebek tedavisi tercih ediyor. Peki, tüm bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor? Tüm bebek tedavisi için gerekli durumlar neler? Tüp bebek tedavisi ne zaman yapılır? Konuyla ilgili tüm soruların cevapları…

Tüp bebekte yeni umut: Bozuk embriyodan sağlıklı bebek Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın yaptığı bir çalışma, bozuk embriyoların anne karnında kendi kendini tamir ettiğini gösterdi. Hasarlı embriyo transfer edilen 100 kadından 43’ünde gebelik gerçekleşti, 25’i sağlıklı doğum yaptı.