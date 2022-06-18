Türkiye Gazetesi

Koronavirüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'post Covid' adını verdikleri dönemde hastalarda önemli iki tane problemin ortaya çıktığını söyledi.

“HEM PSİKOLOJİK HEM DE MEKANİK ETKİLENME VAR”

Korona geçiren kişilerde ortaya çıkan problemlerden söz eden Prof. Dr. Özkaya, şöyle konuştu:

“Bu yaz pandemiyi bitirebiliriz demiştik. Halkımızın duyarlılığı sayesinde neredeyse sona geldik. Artık polikliniklerde ciddi akciğer tutulumu olan hastaları görmüyoruz. Korona artık normal grip virüsü gibi insanlar arasında devam ediyor. Geçmişte o dalga dalga gelen vakalar bittiği için acil durumunda dikkat eder duruma geldik. Geriye dönüp baktığımızda nasıl bir savaşın içinde olduğumuz daha iyi anladık. Bu dalga dalga gelen vakaların bitiminde sonra Covid atlatan insanlara odaklandık. 'Post Covid' dediğimiz dönemi değerlendiriyoruz. Hastalarda ciddi anlamda iki tane problemin olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrası stres bozukluğu ortaya çıktı. İnsanların içlerinde hala bir şey olacak korkusu var. Kötü bir haber alacak, başlarına kötü bir olay gelecek korkusu var. Kronik yorgunluk hali var. Hem psikolojik hem de mekanik etkilenme var. İnsanların özellikle elleri, kolları kalkmıyor. Bunun yanında 'beyin sisi' dediğimiz bir unutkanlık hali de ortaya çıktı. Özellikle dış dünyayı hatırlayamama, fazla algılayamama gibi bazı kronik problemler ortaya çıktı. Pandemi sonrası artık toplumda nasıl şeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalıklar varken pandemiyle birlikte yeni kronik hastalığımız var” diye konuştu.

“BAZI KELİMELERİ HATIRLAYAMAMA, UNUTKANLIK, SİNİRLİLİK VE DAHASI…”

Post Covid sonrası ortaya çıkan problemlerin kişilerde ciddi anlamda iş gücü kaybı yaptığını ifade eden Özkaya, “Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda beyin sisi dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanlar bu sorunlarla yaşamaya başladıkça bu sefer stresleri de artmaya başladı. Post pandemi stres bozukluğu dediğimiz sadece hastalığı geçirmekle değil bilişsel fonksiyonlarda kayıpların kişinin ciddi anlamda hayatını etkilediği için bunun da verdiği bir stres var. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybı yapıyor. İnsanlar günlük aktivitelerine konsantre olamıyorlar” dedi.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.

İstanbul’da havası kirli olan ilçelerde Covid-19 ölümleri daha fazla İstanbul’da hava kirliliğinin yüksek olduğu bazı ilçelerde koronavirüse bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Hava kirliliği konusunda öne çıkan ilçeler ise Bağcılar, Tuzla ve Esenyurt olarak sıralandı.