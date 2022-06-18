Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Uğur Coşkun, Longgang Zhao ve arkadaşları tarafından Güney Karolayna Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çalışmada 50 yaşın üzerindeki 90 bin kadın çalışmaya dahil edildiğini ve geçmişteki şekerli içecek ve benzeri tüketimleri analiz edilerek, günde 1 yada daha fazla şekerli içecek tüketen kişilerde, hiç tüketmeyenlere göre karaciğer kanseri riski yüzde 78 oranında daha fazla bulunduğu bilgisini verdi.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK KANSERİ TETİKLİYOR

Şekerli içecekler olarak, içerisinde şeker bulunan meşrubatlar ile taze sıkılmış olmayan meyve sularının sayılabileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu içecekler günümüzde oldukça sık tüketildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu.

“Bu içeceklerin her gün tüketilecek şekilde alışkanlık haline getirilmesinin maalesef karaciğer kanseri riskini artırdığı ortaya konulmuş oldu. Bu tür gıdaların obeziteyi artırması, insülin direncini tetiklemesi, içeceklerin içerisinde yer alan kimyasal bileşikler, pestisitler bu artmış kanser riski ile ilişkili olabilir. Özellikle çocuklar ve gençleri bu konuda uyarmak ve toplumsal bilgilendirme yapmak çok önemli. Tabi ki seyrek olarak yapılan tüketimlerin bir zararı olacağı düşünülemez. Ama sürekli alışkanlık haline getirilmesi kanser dahil bir çok riski içerebilmektedir” dedi.

Kanserin 'kronik hastalık' haline gelmesi çok yakın Kanser tedavisinde art arda ortaya çıkan gelişmeler, “kanserin sonu mu geliyor?” sorusunu akla getiriyor. Konuştuğumuz uzmanlar “Kanserin ortaya çıkışı tamamen durdurulamayacak ama uzun yıllar kronik bir hastalık olarak kontrol altında tutulması mümkün olacak” diyor.

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İki yeni araştırma doğruları altüst etti: Süt de balık da kanser yapıyor Selenyum, iyot ve D vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olan balığın birçok faydası bulunuyor. Ancak son yapılan çalışma, çok fazla balık yemenin sağlığa zarar verebileceğini hatta kansere sebep olacağını ileri sürüyor. Yapılan başka bir araştırmada ise uzmanlar çok fazla inek sütü içmenin ise prostat riski kanserini tetikleyebileceğini vurguluyor.