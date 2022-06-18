Türkiye Gazetesi

Ambulans helikopterler uygulamaya alındığı günden bu yana Türkiye'nin birçok noktasından başka noktasına hasta taşımış ve bu başarısı gözden kaçmamıştı. Özellikle kış mevsiminde hastaneye ulaşımın zor olduğu bölgelerde devreye giren helikopterler şehirlerarası ulaşım sağlıyor. Son günlerde birçok yerde ambulans helikopterlerin sayılarının mali koşullar nedeniyle azaltığı söylentisi yayıldı. Bu iddia dilden dile dolaşırken Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

53 BİN 48 HASTA TAŞINDI

Türkiye'de hava ambulansı hizmetinin, 2008'den itibaren helikopterlerle ve 2010'dan sonra ise hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımızla ise 14 bin 624 yurt içi, 1165 yurt dışı hasta ve 818 organ taşınmıştır" bilgisi verildi.

'UYGULAMANIN EKONOMİK TEDBİRLE ALAKSI YOK'

Birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek, hizmet planlamasının en uygun şekilde yapıldığı ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmediği belirtildi ve açıklamay şu ifadelerle devam edildi:

"2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz, vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir."

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