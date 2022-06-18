Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada her yıl haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve haziran ayının 3'üncü cumartesi de Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Uzmanlar bu önemli günde hastalıkla ilgili bilgi verdi.

HER 100 KİŞİDEN 3’ÜNDE GÖRÜLÜYOR

“Toplumda azımsanamayacak bir orandan bahsediyoruz” diyen Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Her 100 kişiden 3’ünde skolyoz rahatsızlığı söz konusu. Bu tür hastalıkları erken fark edebildiğimizde kişi için dert olmaktan çıkartabiliyoruz. Hem sağlık sistemi için hem de kişi için daha sağlıklı ve huzurlu bir gelecek inşa edebiliyoruz. Vücudun üst kısmında omurların oluşturduğu yapıyı bel kemiği oluşturuyor. Bel kemiğinin zaman içerisinde şekli bozulabiliyor, sağa ya da sola; öne ya da arkaya doğru eğilebiliyor ya da kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Anne ve babaların özellikle çocuklarının gelişim döneminde ön ve arkadan çocuklarının duruşuna bakmalarında fayda var. Özellikle omurilik bozulduğunda omuz, baş duruş farklılıkları oluyor. Fark ettiklerinde aile hekimlerime başvurabilirler. Yine bu iş için fizik tedavi klinikleri doğru adres. Çünkü bazı egzersizlerle bu eğim durdurulabiliyor, hatta düzeltilebiliyor. Ama bel kemiğindeki şekil bozukluğunun dozu artarsa belli bir dönemden sonra artık sıralı ameliyatlar yapmak gerekiyor. Hedefimiz hiçbir zaman o aşamaya getirmemek.”

KIZ ÇOCUKLARINDA ERKEK ÇOCUKLARINDAN DAHA FAZLA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, ise şunları söyledi:



“Yapılan çalışmalara rağmen günümüzde skolyozun neden olduğu net bir şekilde ortaya dökülememiş bir durumdur. Fakat skolyozu ne kadar erken yakalarsak bunun tedavisi bizim açımızdan daha mümkün, rahat ve ekonomiktir. Dolayısıyla tüm dünyada skolyozu erken tanıyıp fark edelim sloganı altında haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı, haziran ayının 3’üncü cumartesi de Skolyoz Farkındalık Günü olarak belirlenmiş. Maalesef ülkemizin bir ulusal skolyoz tarama programı yok fakat pek çok ülkede de bu yok. O zaman iş, biz sağlık profesyonellerine, öğretmenlere, ailelere ve medyaya düşüyor. Skolyoz diye bir durum var ve biz bunu ne kadar erken yakalarsak o kadar erken, hızlı bir şekilde tedavi edebilir, ortadan kaldırabiliriz. Ne kadar erken fark edilip cerrahiye gidilirse o kadar güzel müdahale edilir ki ilerlemeden gitmiş olur. Eskiden skolyozda cerrahiden korkulurdu, çok zordu ama artık günümüzde gelişen teknoloji ve bilinçli yetişmiş omurga cerrahları sayesinde artık eskisi kadar korkulan bir durum olmaktan çıktı. Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği’nin yaptığı bir çalışmada kızlarda yüzde 3, erkeklerde ise yüzde 2 oranında bir oran var ki hiç de az bir oran değil.”

Skolyoz hastalığında en önemli adım 'erken tanı' Skolyoz farkındalık haftası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz hastalığının geç fark edilmesinden korkulması gerektiğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, “Skolyoz’dan korkmayın, geç kalmaktan korkun“ dedi.

'Skolyoz çocuğunuzun dengesini bozmasın' Kız çocuklarında skolyoz daha çok görüldüğünü ve ilerleme daha fazla olduğunu belirten Uzm. Dr. Şadiye Sarataş, "Skolyozun belirtileri, omuzlardan birinin diğerine göre yüksek olması, kalçanın sağa/sola doğru kayması veya bir tarafta kalçanın yüksek durması, kürek kemiklerinin duruşunda eşitsizlik, bacaklara göre gövdenin orantısız kısalığı, denge bozukluklarıdır." dedi.