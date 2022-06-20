Türkiye Gazetesi

Yetkililer, çocuğun kimliğini açıklamazken, ufak çocuğun geçtiğimiz Haziran ayı başında hastalandığı ve yaklaşık iki gün yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleri yaşadıktan sonra tırnaklarında renk değişimi meydana geldiğini belirtti.

KAN DAMARLARINDA OLUŞAN PIHTILARDAN KAYNAKLANIYOR

Tayvan Taichung MetroHarbor Hastanesi'nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kao Chia-huei, çocuğun tırnaklarında oluşan beyazlamanın enfeksiyon sırasında kan damarlarında oluşan küçük kan pıhtılarından kaynakladığını söyledi. Kao, 6 yaşındaki çocukta gözlenen olgunun 2 veya 3 ay içinde yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirterek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ENFEKSİYONDAN BİRKAÇ HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Covid tırnakları olarak adlandırılan yatay çizgilerin görünümü gibi tırnakta meydana gelen değişiklikler, enfeksiyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor.

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ABD'den 5 yaş altına COVID-19 aşısı tavsiyesi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri danışmanları, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar COVID-19 aşısının yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

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